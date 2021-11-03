Молдавия предложила обсудить газовый долг Приднестровья в международном арбитраже

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Проблема долга Приднестровья за российский газ может решаться только в международном арбитраже, считает премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица.

В ходе интервью в среду румынскому телеканалу PRO-TV она подтвердила, что долг Приднестровского региона перед "Газпромом" достигает $7,5 млрд.

"Вопрос этого долга не обсуждался в ходе состоявшихся сейчас (на прошлой неделе - ИФ) переговоров с "Газпромом". Приднестровский регион использует больший объем газа, чем правый берег Днестра, особенно для производства электроэнергии. Молдавия практически 100% электроэнергии получает от Молдавской ГРЭС на левом берегу Днестра. Мы платим за эту электроэнергию, но эти деньги используются по усмотрению администрации Приднестровья, но не оплачивается полученный газ. В ходе переговоров правительство Молдавии четко заявило, что мы готовы обсуждать только долги правого берега. Договорились провести аудит этого долга, чтобы потом вернуться к вопросу погашения", - сказала Гаврилица.

Отвечая на вопрос о приднестровском долге, она отметила, что эту проблему также нужно будет решать.

"Этот вопрос мог бы обсуждаться в международном арбитражном суде. Это долг, который образовался в том числе в результате решений "Газпрома". Всем понятно, что этот долг не может оплачиваться ни правительством Молдавии, ни компанией "Молдовагаз", - подчеркнула Гаврилица.

Как сообщалось ранее, с 1 ноября вступил в силу пятилетний договор на поставку российского газа Молдавии, подписанный 29 октября в Санкт-Петербурге. Он предусматривает импорт Молдавией 3 млрд кубических метров газа в год, из которых только 1,1 млрд кубометров используется правым берегом Днестра.