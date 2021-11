Россия вернула Америке ее уран. Обобщение

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Американский рынок даже в досанкционный период не считался приоритетным для госкомпаний из РФ, а в последние годы и частный российский капитал в основном движется не в США, а в обратном направлении. Тем парадоксальнее выглядела ситуация с "Росатомом": именно эта госкорпорация, работающая в самой чувствительной из всех возможных отраслей, владела в США крупным добывающим активом и продолжала им владеть в период, когда уровень двусторонних отношений уже не подразумевал никаких позитивных ассоциаций со словом "уран".

Урановый рудник в Вайоминге уже не раз приносил "Росатому" головную боль - хотя достался скорее в нагрузку к активам в Казахстане. Теперь наконец эта непростая и чреватая политическими скандалами страница в инвестиционной истории "Росатома" перевернута, и, к чести американского инвестиционного климата, не посредством судебных тяжб или национализации, а на вполне выгодных для продавца условиях.

Держали курс на Азию, а приплыли в Америку

"Росатом" приобрел американские рудники в составе канадской Uranium One Inc., главными активами которой выступали урановые месторождения в Казахстане. В июне 2009 г. подконтрольное госкорпорации АРМЗ приобрело 16,6% акций Uranium One в обмен на 50%-ную долю в проекте добычи урана на "Каратау" совместно с "Казатомпромом". В 2010 г. Uranium One приобрела урановый рудник Willow Creek в штате Вайоминг в США. В июне того же года Uranium One получила 50% и 49% в казахстанских урановых месторождениях "Акбастау" и "Заречное". В обмен на это АРМЗ повысил свою долю в Uranium One до 51%. В 2013 г. АРМЗ консолидировал 100% в Uranium One, компания произвела делистинг на бирже и перешла в прямое управление "Росатома".

Весной 2015 г. американские СМИ в преддверии выборов президента активно обсуждали историю покупки Uranium One и роли в ней тогдашней кандидатки Хилари Клинтон. New York Times и Wall Street Journal сообщали, что весной 2008 г. председатель совета директоров Uranium One Иан Телфер пожертвовал $3 млн Clinton Global Foundation. Спустя два с половиной года, когда американские власти рассматривали сделку АРМЗ и Uranium One, Клинтон была среди принимавших решение о ее согласовании. В результате Россия получила контроль за 20% производства урана в США, писали американские СМИ.

Как пояснял тогда источник "Интерфакса" в российской атомной отрасли, при покупке Uranium One АРМЗ интересовали только казахстанские активы компании. "Изначально рассматривался риск, что американские власти сделку не согласуют. Поэтому обсуждали с менеджментом Uranium One вариант вывода Willow Creek из состава Uranium One, чтобы из-за незначительного актива не подвергать риску всю сделку", - рассказывал собеседник агентства.

Экс-глава совета директоров Uranium One Телфер в интервью Bloomberg заявлял, что пожертвование фонду Клинтона делал задолго до того, как "Росатом" заинтересовался покупкой компании, и эти два события между собой никак не связаны. С Клинтон, по словам бизнесмена, он не знаком.

Скандал получил продолжение в 2017 г., когда Дональд Трамп подверг критике американские СМИ за то, что они недостаточно освещают тему сделки по продаже Uranium One, подыгрывая тем самым оппонентам президента из стана демократов.

Этому предшествовал опубликованный американским изданием Hill доклад, в котором сообщалось, что ФБР еще в 2009 г. располагало информацией, подтверждающей факт нарушений при заключении сделки, в результате которой Россия получила контроль над 20% производства урана в США. Издание отмечало, что администрация Барака Обамы одобрила эту сделку в 2010 г., несмотря на данные ФБР.

Удвоение недорого

Во вторник американская Uranium Energy Corp (UEC) сообщила, что договорилась с Uranium One Investments Inc, дочерней компанией Uranium One Inc. (структура ГК "Росатом) о приобретении всех выпущенных и находящихся в обращении акций Uranium One Americas (U1A) за $112 млн наличными и $19 млн в виде погашения долговых обязательств. Благодаря сделке UEC намерена создать крупнейшую в Америке уранодобывающую компанию.

Активы U1A расположены в Вайоминге и включают в себя семь урановых проектов в бассейне Паудэр Ривер (Powder River Basin) и пять - в бассейне Грейт Дивайд (Great Divide Basin).

По сообщению "Росатома", продажа проводится в рамках стратегии Uranium One по оптимизации портфеля уранодобывающих активов, направленной на увеличение экономической эффективности. Завершение сделки состоится после получения всех необходимых разрешений регулирующих органов.

Добыча на этих активах осуществлялась "Росатомом" с 2011 по 2017 гг., достигнув 362 тонны в 2013 г. (20% от общей добычи в США), но в 2019 г. производство было законсервировано в связи с неблагоприятной рыночной конъюнктурой. Себестоимость добычи методом подземного скважинного выщелачивания в США в разы превышает казахстанскую.

Финансовым консультантом UEC выступил "ВТБ Капитал", Uranium One - компания Haywood Securities.

UEC, которая финансирует сделку из собственных ресурсов, довольна ее условиями: цена приобретения соответствует 12% текущей стоимости компании, а ресурсы и перерабатывающие мощности в результате удвоятся, сказано в сообщении покупателя.

Уран на подъеме

Продажа активов совпала с продолжающимся подъемом рынка. По состоянию на 9 ноября фьючерсы на уран отскочили от 3-недельного минимума и торгуются выше $45 за фунт, приблизившись к 9-летнему максимуму в $50,8 за фунт, достигнутому в сентябре, поскольку инвесторы считают, что ядерная энергия станет ключевой частью более широкого перехода от ископаемых ресурсов к новым видам топлива, пишет Trading Economics.

По их прогнозу, к концу этого квартала уран будет торговаться на уровне $46,18 за фунт, а через 12 месяцев - на уровне $49,73.