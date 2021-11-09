Котировки Hertz обрушились на 9,5% на дебютных торгах после размещения

Размещение прошло по верхней границе диапазона $29 за акцию, на торгах котировки упали до $26,25

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Американский сервис проката автомобилей Hertz Global Holdings Inc. сообщил, что его акционеры разместили на открытом рынке 44,52 млн акций компании по цене $29 за бумагу. Таким образом, объем размещения составил около $1,3 млрд. При цене в $29 за акцию вся компания оценена в $13,7 млрд, пишет Barron's.

На прошлой неделе Hertz заявила, что ее акционеры планируют продать 37,1 млн акций компании по $25-29 за акцию.

Сама Hertz не продавала акции и ничего не получит от размещения бумаг акционерами. Компания намерена выкупить у андеррайтеров 10,345 млн собственных акций по цене размещение, то есть на сумму $300 млн.

Бумаги Hertz начали торговаться на бирже Nasdaq во вторник под тикером "HTZ".

Торги акциями открылись на уровне $26,25, что на 9,5% ниже цены размещения. На 20:35 по Москве их цена составляла $27,18.

В августе Hertz заявила, что планирует вернуть себе листинг на крупной фондовой бирже до конца текущего года. Акции компании были выведены из списка Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) в 2020 году, после того как компания инициировала процедуру банкротства, чтобы получить защиту от кредиторов. Она вышла из банкротства 30 июня 2021 года, и ее акции были переведены во внебиржевой сегмент рынка.

Hertz, основанная в 1918 году, является одним из самых известных в мире сервисов проката автомобилей, ей принадлежат бренды Hertz, Dollar и Thrifty.

Спрос на услуги компании, резко снизившийся в прошлом году из-за карантинных ограничений, восстанавливается на фоне общего подъема туристической активности. Благодаря массовой вакцинации люди вновь стали активнее путешествовать и брать машины в аренду. В то же время производство автомобилей в мире снизилось из-за нехватки полупроводниковых компонентов, что привело к подъему цен на подержанные машины и росту спроса на прокат автомобилей.

Hertz вернулась на прибыльный уровень в третьем квартале 2021 года, увеличив выручку почти вдвое.

В конце октября компания сообщила о намерении закупить 100 тысяч электромобилей Tesla до конца 2022 года.