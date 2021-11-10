В АЕБ предупредили о последствиях повышения утильсбора на электромобили в РФ

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Анонсированное Минпромторгом РФ повышение утилизационного сбора на электромобили может увеличить финансовую нагрузку на автопроизводителей и цену продукции для конечного потребителя, считает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

Как сообщалось, Минпромторг накануне опубликовал проект постановления правительства об индексации повышающих коэффициентов на новые легковые электромобили со следующего года почти в 9 раз, на подержанные электромобили старше трех лет - почти в 4 раза. Предполагается, что коэффициент для расчета сбора на импорт электромобилей юрлицами увеличится с нынешнего 1,63 до 14,4; машин с пробегом – с 6,1 до 24,1. Таким образом, с учетом базовой ставки в 20 тыс. руб. утильсбор с одного нового легкового электромобиля может вырасти с 32,6 тыс. руб. до 288 тыс. руб.; с подержанного – со 122 тыс. руб. до 482 тыс. руб.

"Мы считаем, что многократное повышение утилизационного сбора на электромобили не способствует реализации анонсированных правительством планов по развитию электромобильности и зарядной инфраструктуры. Данное повышение не обсуждалось с участниками рынка и, как и в случае непродления нулевой ввозной таможенной пошлины на электромобили, отразится на конечной стоимости электромобилей для покупателей и, соответственно, приведет к замедлению их роста продаж", - сообщил "Интерфаксу" глава комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.

Он также отметил, что "неожиданное резкое изменение финансовой нагрузки на бизнес усложняет планирование и подрывает инвестиционный климат". "Мы всегда открыты к диалогу и надеемся, что предложенные изменения не будут приняты", - заявил он.

Минпромторг в пояснительной записке к опубликованной инициативе по повышению утильсбора на электромобили заявлял: "Ожидается, что увеличение ставок утильсбора не вызовет роста цен на автомобили российского производства, так как данное увеличение будет компенсировано пропорциональным увеличением государственной поддержки отраслевых программ стимулирования спроса".

На заседании Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в конце октября обсуждалось продление беспошлинного ввоза электромобилей на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Продлить его предлагала Белоруссия, РФ выступала против. В Минпромторге "Интерфаксу" заявляли: "Продление нулевой ставки таможенной пошлины на электромобили не будет способствовать принятию инвестиционных решений в России. В этой связи предложение республики Беларусь в том виде, в котором оно выносится на рассмотрение Совета ЕЭК, Минпромторг России не поддерживает". Знакомые с итогами заседания источники сообщали "Интерфаксу", что согласованной позиции по вопросу выработано не было, и тема еще будет обсуждаться.

Обеспокоенность в связи с возможным введением пошлин на ввоз в РФ электромобилей выразила АЕБ в своем традиционном пресс-релизе, который вышел накануне.

"Разумеется, растущий сегмент электромобилей может со временем быть занят моделями местного производства. Это положительное развитие может быть серьезно подорвано отказом от продления нулевой ставки ввозной таможенной пошлины на электромобили на ближайшие годы, что приведет к росту стоимости электромобилей, снижению покупательского спроса и последующей стагнации в динамике продаж. Кроме того, некоторые производители могут отложить вывод своих электромобилей на российский рынок на фоне более высоких затрат на меньший, чем ожидалось, объем продаж электромобилей", - отмечала АЕБ со ссылкой на Штэрцеля.

От лица комитета Штэрцель накануне заявил, что "продление нулевой ставки ввозной таможенной пошлины на электромобили выгодно как всем участникам рынка, так и государству".

По данным АЕБ, продажи новых легковых электромобилей в РФ за 10 месяцев 2021 г. выросли на 118%. В абсолютных цифрах они пока невелики – за январь-октябрь на российском рынке продано всего 845 шт.