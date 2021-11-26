"АвтоВАЗ" ждет удорожания машин после завершения действия экспортных пошлин на сталь

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Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" прогнозирует рост цен на автомобили после завершения действия экспортных пошлин на сталь, просит продлить эту программу на следующий год.

"Как только были введены пошлины, буквально на следующий месяц цены начали стабилизироваться и откатываться вниз. Но, к сожалению, экспортные пошлины установлены только до конца этого года, мы уже видим, что ноябрь к октябрю цены на сталь выросли где-то от 4 до 11%", - сказал вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами "АвтоВАЗа" Сергей Громак, выступая на "круглом столе" в Совете Федерации.

"Мы вынуждены предсказывать, что как только действие пошлин закончится, снова начнется взрывной рост цен на данный вид сырья и, как следствие, рост цен на всю продукцию, в том числе автомобили. Пользуясь случаем, хотел бы обратиться к правительству РФ продлить действие экспертных пошлин на металлопродукцию на 2022 год. Мы с коллегами по автомобильной отрасли уже обратились с соответствующей просьбой в Минпромторг России, надеюсь, в министерстве нас поддержат", - добавил он.

Громак также предложил правительству рассмотреть возможность распространения на иностранные компании стимулирующих мер господдержки разработчикам и производителям автоэлектроники при условии, что они локализуют производство в России. "Порой не нужно придумывать какой-то свой новый велосипед, а достаточно привнести технологию из-за рубежа сюда", - сказал он.

При этом вице-президент компании отметил важность локализации в России не только производства конечных электронных модулей, но и элементной базы. Громак выразил мнение, что для успешной локализации именно элементной базы российским автопроизводителям необходимо "объединить объемы".

"Нам, автопроизводителям, нужно посмотреть, как наши объемы объединить и унифицировать. Посмотреть, какие у нас (...) свои проекты локализации электроники. Какая элементная база у нас может быть общей. Как мы можем унифицировать, по сути - объединить объемы", - сказал он, предложив в качестве агрегатора в этой сфере НАМИ (ФГУП "Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт" - ИФ).

Летом этого года правительство РФ запустило механизм изъятия части прибыли металлургов от благоприятной конъюнктуры, избрав для него формат временной экспортной пошлины, которые будут действовать с 1 августа до конца года. После, с января 2022 года, на смену экспортным пошлинам придут повышенный НДПИ и акциз на сталь.