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"Роснефть" в 2022 году увеличит CAPEX на 20% по сравнению с 2021 годом

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - "Роснефть" планирует в 2022 году увеличить капвложения на 20%.

"В текущем году мы уже наблюдаете CAPEX порядка 1 трлн рублей. То есть на 20% повышение по сравнению с прошлым годом. А в следующем году мы ожидаем прибавить к этому еще где-то 20%", - сообщил советник "Роснефти" по стратегическому планированию и инвестициям в ранге вице-президента Алексей Салин в ходе телеконференции.

При этом он добавил, что по итогам девяти месяцев объем "зеленых" инвестиций составил порядка 38 млрд рублей, что уже сопоставимо в целом с объемом за весь 2020 год.

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Роснефть

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