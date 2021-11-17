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Илон Маск во вторник продал акции Tesla еще на $973 млн

С 8 ноября он продал бумаги компании на $8,8 млрд

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Глава Tesla Илон Маск продолжает сокращать свою долю в компании уже семь сессий подряд, во вторник он продал акции еще на $973 млн.

На прошлой неделе он реализовал бумаги Tesla на общую сумму $6,9 млрд, а в понедельник - на $930 млн. Таким образом, с 8 ноября он продал уже 8,16 млн бумаг на сумму $8,8 млрд.

7 ноября Маск провел в твиттере опрос, пообещав продать 10% своей доли в Tesla, если за такой шаг проголосуют микроблогеры. За продажу проголосовали 58% участников опроса, всего в нем приняли участие больше 3,5 млн человек.

До прошлой недели Маску принадлежало более 17% акций Tesla, и стоимость его доли оценивалась более чем в $200 млрд, а ее 10%-ный пакет (порядка 17 млн акций) - почти в $21 млрд.

Согласно документам, поданным Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США, 16 ноября Маск реализовал очередную порцию опционов и продал более 934 тыс. акций Tesla.

Акции Tesla, подешевевшие на 17% с 8 ноября, вернулись к росту во вторник, подорожав на 4,1%%. С начала текущего года капитализация компании выросла почти на 50% и составляет $1,02 трлн.

Илон Маск Tesla США SEC

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