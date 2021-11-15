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ВТБ вслед за Сбербанком повысит ставки по ипотеке на фоне ужесточения ДКП

ВТБ вслед за Сбербанком повысит ставки по ипотеке на фоне ужесточения ДКП
Фото: Андрей Махонин/ТАСС

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - ВТБ вслед за Сбербанком повысит ставки по ипотеке на фоне роста ключевой ставки ЦБ РФ.

ВТБ повысит ставки по ипотеке с 22 ноября, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе кредитной организации.

"С учетом резкого изменения ключевой ставки, анонсированных планов ЦБ по ее росту в декабре, а также повышения ипотечных ставок другими игроками ВТБ принял решение с 22 ноября также пересмотреть ставки по ипотеке", - сообщил представитель ВТБ.

Так, ставка для клиентов банка по ипотеке на готовое и строящееся жилье будет повышена на 0,7 процентного пункта (п.п.) - до 9%. Рефинансирование ипотеки других банков будет доступно под 9,1% годовых.

Ставки по госпрограммам в ВТБ останутся без изменений: по "семейной" ипотеке - от 4,7% (по этой программе в Дальневосточном федеральном округе - от 4,3%), по господдержке-2020 - от 5,75%, по Дальневосточной ипотеке - 0,1%.

"Для клиентов, получивших одобрение по ипотеке до 21 ноября включительно, условия пересмотрены не будут, одобренная банком ставка будет действовать в течение четырех месяцев", - отмечает ВТБ.

Ключевая ставка ЦБ с начала этого года выросла на 3,25 процентного пункта (п.п.). Первый шаг в сторону нормализации ДКП регулятор сделал в марте 2021 года, повысив ключевую ставку на 25 б.п. - до 4,5% с исторического минимума в 4,25%. В апреле ЦБ повысил ее еще на 50 б.п. - до 5,0%, в июне на очередные 50 б.п. - до 5,50%, в июле - сразу на 100 б.п. - до 6,50%, в сентябре - на 25 б.п. - до 6,75%, в октябре - сразу на 75 б.п. - до 7,50%.

ВТБ напоминает, что ключевая ставка ЦБ сейчас достигла уровня значений середины 2019 года, когда средневзвешенная ставка по ипотеке составляла 10,2-10,3%. "По нашим прогнозам, в случае дальнейшего повышения ключевой ставки до 8%, ипотека на рынке может снова подорожать", - полагает банк.

Ранее сообщалось, что Сбербанк с 15 ноября на фоне ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) повысил ставки по большей части ипотечных программ. Так, с 15 ноября на 0,6 п.п. увеличилась ставка по программам приобретения готового жилья, на 0,4 п.п. по рефинансированию ипотеки и ряду других продуктов.

Ставка по программе приобретения строящегося жилья в Сбербанке теперь начинается от 8,8% (ранее по программе действовала льготная ставка 0,1%), готового жилья - от 8,7% (ранее - от 8,1%). Ставка по программе рефинансирования ипотеки и других кредитов теперь составит от 8,6% (ранее - от 8,2%). Ставка по программе строительства жилого дома начинается от 9,6% (ранее - от 9,2%), загородной недвижимости - от 8,8% (ранее - от 8,4%), программе кредитования под залог недвижимости - от 9,6% (ранее - от 9,2%). Ставка по военной ипотеке повышена до 7,9% с 7,5%. Ставка по программе гараж или машино-место начинается от 9,7% (ранее - 9,3%). Ставка по программе покупки комнаты в ипотеку теперь составит от 8,7% (ранее - от 7,3%).

ВТБ Сбербанк ЦБ РФ

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