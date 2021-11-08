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Электронная площадка "Газпрома" на этой неделе не предлагает никаких сделок

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Электронная торговая платформа ООО "Газпром экспорт" с 8 по 12 ноября не предлагает никаких лотов на продажу, свидетельствует график ЭТП "дочки" "Газпрома" - "Газпром экспорта".

Ранее на площадке предлагались контракты с поставкой в третьем квартале 2022 и на весь 2023 год с поставкой в Германии и Австрии.

Однако фактически на ЭТП сделок нет уже почти месяц: на сайте "Газпром экспорта" есть информация о последней сделке на ЭТП 13 октября. Сделки были только 1, 4, 5, а также 13 октября (в предыдущие месяцы газ покупался каждый день).

В октябре вице-премьер Александр Новак говорил, что дополнительные продажи на ЭТП "Газпром экспорта" рассматриваются как одно из оперативных решений для помощи в сглаживании кризисных явлений на европейском газовом рынке: "Если было бы возможно и целесообразно поставить дополнительные биржевые объемы газа на электронной торговой бирже в Санкт-Петербурге, хотя бы небольшие объемы, которые могли бы, действительно, сбить спекулятивный эффект".

Газовый рынок чутко реагирует на все возможные фактические технические детали присутствия российского газа в Европе: итоги аукционов бронирования транспортных мощностей, физический поток по газопроводам (хотя он чаще всего искажен действием виртуального реверса), активность на электронной торговой платформе "Газпром экспорта".

Газпром Европа ЭТП Газпром экспорт Александр Новак

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