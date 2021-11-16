Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,4-0,5%

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник ростом цен blue chips на фоне дорожающей нефти (Brent поднялась в район $83 за баррель) и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,4-0,5%, превысив рубежи 4150 и 1800 пунктов соответственно.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 4151,07 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1800,99 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,9%.

Доллар подрос до 72,58 рубля (+0,08 рубля).

Подорожали расписки OZON (+1,9%), акции "Газпром нефти" (+0,9%), ВТБ (+0,8%), расписки TCS Group (+0,8%), бумаги "Аэрофлота" (+0,7%), "Газпрома" (+0,7%), "НЛМК" (+0,7%), "Роснефти" (+0,6%), "Татнефти" (+0,5%), ПАО "Полюс" (+0,5%), Polymetal (+0,5%), "АЛРОСА" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), "Норникеля" (+0,4%), "РусГидро" (+0,4%), Сбербанка (+0,3% и +0,1% "префы"), "МТС" (+0,3%), АФК "Система" (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), "ММК" (+0,2%), "Магнита" (+0,2%), "Яндекса" (+0,2%), "Северстали" (+0,1%).

"Совкомфлот" (+0,4%) в III квартале получил $170,1 млн EBITDA по МСФО, что на 6,2% меньше, чем во II квартале 2021 года, сообщила компания. Это лучше консенсус-прогноза, подготовленного "Интерфаксом" после опроса аналитиков инвестиционных компаний и банков: они ожидали EBITDA компании в $167,2 млн.

Скорректированная чистая прибыль СКФ в третьем квартале сократилась на 21,4% ко второму кварталу, до $28,4 млн. Чистая прибыль СКФ выросла в 2 раза ко второму кварталу 2021 года, до $14,6 млн.

Подешевели акции UC Rusal (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,2%), "Интер РАО" (-0,2%), "Московской биржи" (-0,1%).

Главный экономист ИК "Русс-инвест" Александр Арутюнян полагает, что перспективы ужесточения кредитно-денежной политики Федрезерва в первую очередь влияют на динамику доллара, американских казначейских облигаций и золота. Индекс доллара отрабатывает локальное "двойное дно" с перспективой выхода на уровень 97 пунктов. Доходности US Treasuries по 10-летним и 30-летним бондам выросли на 5-6 базисных пунктов.

Виртуальная встреча глав США и Китая прошла в доброжелательной атмосфере – Байден и Си подтвердили намерение развивать двусторонние отношения, что неплохо для глобальной экономики и для рынка капиталов. Что касается выходящей статистики, то во второй половине дня стоит обратить внимание на данные по промышленному производству, обрабатывающей промышленности, складским запасам и розничным продажам в США.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром во вторник можно назвать нейтральным: азиатские рынки торгуются разнонаправленно, но дорожает нефть, что предполагает наличие спроса на российские нефтяные бумаги.

Российский рынок постепенно отыгрывает потери, понесенные в конце прошлой недели – геополитические истории пока не получили сколь-либо значимого продолжения. Внешние рынки исчерпали объем страха, который испытали после выхода данных по инфляции в США, которая выросла до максимума более чем за 30 лет. Плюс к этому китайская промышленность немного ускорила рост в октябре до 3,5% вместо снижения до 3,0%.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов ожидает оживления спроса на "голубые фишки" и возврата индекса МосБиржи выше 4150 пунктов.

В центре внимания во вторник будут данные по розничным продажам в США в октябре, которые позволят оценить текущее состояние потребительского спроса и его перспективы в условиях высокой инфляции. Восстановление нефтяных котировок и наблюдаемый откат долларовых ставок в условиях позитивных отзывов СМИ о старте переговоров между лидерами США и КНР настраивают на улучшение настроений инвесторов. Статистика из США (помимо розничных продаж, выйдут данные и по промпроизводству в стране), скорее всего, не преподнесет явного негативного сюрприза и также окажет поддержку товарным и фондовым рынкам.

Ввиду улучшения ситуации на рынке нефти ожидается оживление спроса на "голубые фишки" и возврат индекса МосБиржи в верхнюю часть диапазона 4100-4200 пунктов, считает аналитик.

Индексы в США накануне снизились в пределах 0,04%, внимание трейдеров по-прежнему сосредоточено на вопросах сильной инфляции и на том, как центральные банки мира будут реагировать на быстрые темпы роста потребительских цен, сообщает MarketWatch.

Инфляционный фон делает выбор следующего председателя Федеральной резервной системы еще более политически важным для президента США Джо Байдена. The Wall Street Journal сообщила, что выбор может быть сделан между продлением срока нынешнего председателя Федрезерва Джерома Пауэлла и назначением на этот пост члена совета управляющих ФРС Лейл Брейнард. Причем решение президент может объявить уже на этой неделе.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в ноябре подскочил до 30,9 пункта при прогнозах роста до 21,2-22 пунктов с октябрьских 19,8 пункта. Между тем подындекс, который оценивает вероятность улучшения условий ведения бизнеса в ближайшие полгода, упал до 36,9 пункта с 52 пунктов.

Во вторник в Азии динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,1%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет менее 0,1%).

Президент США Джо Байден в ходе виртуального саммита с председателем КНР Си Цзиньпином заявил о необходимости обеспечения условий, чтобы конкуренция между двумя странами не переросла в конфликт, преднамеренный или непреднамеренный.

Между тем Си Цзиньпин призвал к мирному сосуществованию и сотрудничеству двух стран, сообщило китайское телевидение. "Китай и Соединенные Штаты должны уважать друг друга, мирно сосуществовать и сотрудничать на взаимовыгодной основе", - сказал он. По его словам, "в настоящее время развитие ситуации в Китае и США находится на критическом этапе", и мировое сообщество ждут новые проблемы и вызовы.

Глава Резервного банка Австралии (RBA) Филип Лоу ожидает замедления темпов повышения потребительских цен в ближайшие 18 месяцев. По его словам, ЦБ повысит процентные ставки, только когда будет уверен в том, что ситуация с инфляцией стабилизировалась.

Центробанк сохранил ставку во вторник на рекордно низком уровне 0,1% годовых и заявил, что продолжит выкупать гособлигации на сумму 4 млрд австралийских долларов ($3 млрд) в неделю, по крайней мере до середины февраля 2022 года.

Тем временем, на нефтяном рынке во вторник цены вернулись к росту в отсутствии заявлений США о намерении приступить к продаже сырья из стратегического резерва (Strategic Petroleum Reserve, SPR), которого ждал рынок.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 10:01 во вторник составила $82,85 за баррель (+1% и -0,2% накануне), декабрьская цена WTI - $81,45 за баррель (+0,7% и +0,1% в понедельник).

Как сообщалось, лидер демократического большинства в Сенате Чарльз Шумер в минувшие выходные призвал президента Джо Байдена начать продажу нефти из SPR, отметив, что американцам, столкнувшимся со скачком цен на бензин, нужна немедленная помощь. Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм сообщила CNN, что Байден рассматривает доступные ему инструменты, в том числе продажу нефти из стратегического резерва.

Согласно ежемесячному прогнозу Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, обнародованному в понедельник, производство нефти на семи крупнейших сланцевых месторождениях страны увеличится в декабре на 85 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 8,316 млн б/с.

Добыча нефти в Пермском бассейне в следующем месяце может увеличиться до 4,95 млн б/с, что превысит рекордный уровень, зафиксированный в марте 2020 года, прогнозирует EIA.