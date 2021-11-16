Рубль вечером продолжил активно дешеветь к доллару и евро на санкционных опасениях

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Доллар и евро растут на Московской бирже во вторник вечером, рубль продолжает дешеветь к бивалютной корзине на усилении геополитической напряженности и рисках введения против РФ новых санкций.

Курс доллара США составил 73,47 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 96,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 83,38 руб./EUR1, подорожав на 99,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 97,85 копейки - до 77,92 рубля.

Риски новых санкций против РФ

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает активно дешеветь к доллару и евро на вечерних торгах, так как игроки выходят из рублевых активов на обострении геополитической напряженности вокруг России из-за миграционного кризиса на польско-белорусской границе и перемещения российских войск в районе границы с Украиной и рисках введения против РФ новых санкций.

США и их союзники в Европе обсуждают возможные ответы на случай, если Россия предпримет агрессивные действия в отношении Украины, сообщило в понедельник агентство Bloomberg. Агентство, ссылаясь на высокопоставленных американских чиновников, сообщило, что идея о ряде мер на этот случай обсуждалась на прошлой неделе.

В частности, по данным собеседников агентства, в ходе этих обсуждений речь шла о новых санкциях в отношении Москвы, а также о дальнейшем оказании содействия Киеву в сфере безопасности. Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что в США обеспокоены перемещением российских войск в районе границы с Украиной и призывают Москву прояснить свои намерения.

Bloomberg ранее также сообщал, что "США вместе с союзниками по Европейскому союзу поднимают тревогу по поводу того, что Россия, возможно, взвешивает потенциальное вторжение на Украину, поскольку между Москвой и блоком обостряется напряженность из-за мигрантов и поставок энергоносителей".

Миграционный кризис на границе ЕС и Белоруссии

В Брюсселе в понедельник состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств стран ЕС, одной из основных ее тем стал миграционный кризис у восточных границ Евросоюза. По ее итогам был согласован пятый пакет санкций в отношении Белоруссии. Главы МИД не исключили введения шестого пакета санкций.

Ситуация на границе ЕС и Белоруссии складывается особенно тяжело в последние несколько дней. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе. Они обвиняют власти Белоруссии в организации потоков мигрантов и называют это "гибридной агрессией".

Тем временем, президент США Джо Байден в понедельник подписал закон, предусматривающий выделение $1,2 трлн на инфраструктуру. Таким образом, документ вступил в силу. На прошлой неделе законопроект одобрила Палата представителей Конгресса США, а ранее за его принятие проголосовал Сенат.

Как отмечает в твиттере коалиция Белого дома по реализации плана по повышению благосостояния американцев (Building Back Together), закон обеспечивает инвестирование в строительство дорог и мостов, в чистую питьевую воду, электросети, высокоскоростной интернет, а также в хорошую оплату работы в профсоюзах.

Президент Байден уже на этой неделе может принять решение о том, кто должен занять должность главы Федеральной резервной системы (ФРС) после истечения четырехлетнего срока службы нынешнего председателя американского ЦБ Джерома Пауэлла в феврале 2022 года. Основными кандидатами на этот пост являются сам Пауэлл, а также член совета управляющих Федрезерва Лейл Брейнард.

Учитывая, что позиция Брейнард в отношении инфляции и процентных ставок в США в этом году такая же, как у Пауэлла, нынешняя политика ФРС, вероятно, продолжится вне зависимости от того, кто из них двоих возглавит Федрезерв, пишет The Wall Street Journal.

Розничные продажи в США в октябре выросли на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли страны во вторник. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали роста на 1,2%. Эксперты Bloomberg прогнозировали подъем на 1,4%. Согласно пересмотренным данным, в сентябре продажи выросли на 0,8%, а не на 0,7%, как было объявлено ранее.

Рост розничных продаж в прошлом месяце стал максимальным с марта текущего года, поскольку потребители тратят больше в преддверии сезона рождественских праздников, пишет Trading Economics.

Объем промышленного производства в США в октябре увеличился на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в сообщении Федеральной резервной системы. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение на 0,7%. В сентябре промпроизводство снизилось на 1,3%, как и было объявлено ранее.

Цены на нефть

Цены на нефть эталонных марок перешли к снижению в ходе вечерних торгов во вторник после выхода ежемесячного обзора Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку нефти.

Несмотря на продолжающееся восстановление спроса на транспортное топливо и переход на нефтепродукты в электрогенерации из-за дефицита предложения на рынке СПГ, "новые волны COVID-19 в Европе, спад промышленной активности и повышение цен на нефть станут сдерживающими факторами для рынка", отмечается в обзоре.

Стоимость январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по московскому времени во вторник снизилась на 0,2% - до $81,99 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на декабрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 0,54 - до $80,44 за баррель.

Состояние глобального нефтяного рынка в декабре перейдет от дефицита к избытку предложения, считает генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо, чьи слова передает S&P Global Platts.

"Это является сигналом для нас, чтобы мы были очень, очень осторожными. Квартальные прогнозы на следующий год показывают, что на рынке может появиться переизбыток предложения. Поэтому мы должны сохранять осторожный подход, выражаемый в решениях, принимаемых ежемесячно", - заявил Баркиндо.

Оценки аналитиков

"На старте сессии рубль пытался укрепляться на фоне растущей нефти, однако ситуация на мировых рынках быстро ухудшалась, вызвав нисходящий импульс рубля. При этом нефтяные цены повышались до старта основной российской сессии, после чего также просели. Некоторое время оптимизму инвесторов способствовала прошедшая в позитивном ключе онлайн-встреча лидеров США и Китая, а также подписание американским президентом инфраструктурного пакета на $1 трлн. Развивающиеся валюты в начале дня укреплялись благодаря умеренному ослаблению доллара. Однако утром он вернулся к восходящей динамике, вызвав просадку сектора, большинство представителей вышло в минус. Рубль проявляет относительную слабость, несмотря на произошедшее в последние сессии быстрое восстановление нефти. Негативом для всех рублевых активов выступает высокая геополитическая неопределенность", - отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"Рубль начинал день достаточно бодро, но тоже сдал свои позиции к середине торгов. Индекс доллара вновь растет, указывая на снижение аппетитов к риску. Однако для рубля, как и для фондового рынка, основными остаются геополитические риски, многие из которых надуманные, и непредсказуемая реакция западных государств", - говорит ведущий аналитик компании "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков.

Банк России во вторник, 16 ноября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 228,4 млрд рублей (при лимите 1 трлн 440 млрд рублей и спросе 1 трлн 228,4 млрд рублей) в среднем по ставке 7,46% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 9 ноября, банки разместили 1 трлн 400,3 млрд рублей (при лимите 1 трлн 780 млрд рублей и спросе 1 трлн 400,3 млрд рублей) в среднем по ставке также 7,46% годовых.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по Москве) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 17 ноября на 28,29 копейки, до 72,5553 руб./$1, и уменьшил курс евро на 24,92 копейки, до 82,5244 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи поднялся во вторник на 46,31 копейки по отношению к понедельнику и составил 72,7769 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 по Москве увеличился на 53,78 копейки и составил 72,9488 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 284,882 млн, из которых $1 млрд 229,583 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 55,299 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 18,96 копейки, до 82,5892 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 опустился на 4,76 копейки и составил 82,8053 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR659,397 млн, из которых EUR183,685 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR475,712 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов немного подросли во вторник относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 7,63% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 1 б.п. - до 7,69% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца повысились также на 1 б.п. - до 8,0% и 8,49% годовых, ставка на срок 6 месяцев прибавила 5 б.п., поднявшись до 8,68% годовых.