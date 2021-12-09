В Военно-промышленной комиссии рассказали о вариантах базирования "Морского старта"

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - В настоящее время для базирования судов "Морского старта" рассматриваются три действующих порта или новый, который в перспективе появится на Дальнем Востоке, сообщил в интервью "Интерфаксу" первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) России Андрей Ельчанинов.

"Возможные порты базирования - это бухта Улисс, бухта Большой Камень, бухта Нерпа или новый порт, который в перспективе появится на Дальнем Востоке. Сейчас комплекс находится в порту Славянка Приморского края", - сказал Ельчанинов.

Он также отметил, что линейка ракет-носителей для космодрома "Морской старт" продолжит расширяться.

"Примерный срок окупаемости, по мнению экспертов, около 15 лет, с дальнейшим расширением линейки средств выведения", - сказал Ельчанинов о сроках окупаемости проекта "Морской старт".

18 ноября в "Роскосмосе" сообщили, что специалисты госкорпорации провели оценку технического состояния космодрома "Морской старт", оно оценивается как хорошее.

В 2018 году платформу "Морской старт" приобрела S7 Group. В собственность холдинга перешли корабль Sea Launch Commander, платформа Odyssey с установленным на них оборудованием ракетного сегмента, наземное оборудование в базовом порту Лонг-Бич (США) и интеллектуальные права, принадлежащие компании Sea Launch, включая товарный знак.

Как сообщалось, комплекс "Морской старт" весной 2020 года был успешно перебазирован из США в порт временного базирования на Дальнем Востоке.

7 июня глава "Роскосмоса" сообщил, что правительство США при передаче "Морского старта" потребовало, чтобы плавучий космодром не использовался для конкуренции со SpaceX.

"Перед тем как отдать российской частной компании, которая никогда не имела дело с государственным оборонным заказом, занималась только перевозкой пассажиров, были введены конкретные жесткие ограничения при подписании этого контракта на передачу российской компании двух судов "Морского старта" обязательство, что мы не имеем право использовать "Морской старт" в конкуренции с Илоном Маском", - сказал Рогозин на слушаниях в Госдуме.

По его словам, для восстановления платформы потребуются "десятки миллиардов рублей".

В июле 2020 года Рогозин сообщил, что "Роскосмос" разработает ракету-носитель для запусков с Sea Launch на базе ракеты "Союз-5", которая будет готова к 2023 году. По его словам, специалисты госкорпорации исследовали "Морской старт", побывали на командном судне и пусковой платформе "Одиссей", убедились в их удовлетворительном состоянии.

25 августа того же года вице-премьер РФ Юрий Борисов сказал, что платформа "Морской старт" может быть полностью восстановлена на рубеже 2023-2024 гг. "Это и восстановление самого "Морского старта", и создание нового носителя "Союз-5", и создание самого оператора. Если все эти компоненты сойдутся, я думаю, что на рубеже 2023-2024 года мы получим новый плавучий космодром и сумеем осуществлять конкурентоспособные запуски", - заявил Борисов.

По словам вице-премьера, на восстановление комплекса уйдет около 30-35 млрд рублей. "Государство будет участвовать через пакет своих государственных корпораций. Напрямую государство, возможно, не будет там участвовать. Это пакеты, которые будут поделены между "Роскосмосом", "Росатомом" и S7", - отметил вице-премьер.