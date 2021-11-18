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Заявки в рамках ABB "Магнита" по цене ниже 5700 руб./акция могут остаться неудовлетворенными

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Заявки в рамках размещения акций "Магнита" из пакета ВТБ, которое проводится в формате ускоренного букбилдинга (АВВ), по цене ниже 5700 рублей за бумагу останутся неудовлетворенными. Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом сделки, такую информацию инвесторы получили от организатора размещения.

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Книга заявок закроется около полуночи по московскому времени.

Как правило, цена, по которой отсекают заявки инвесторов, и становится итоговой. Если АВВ пройдет по 5700 руб. /акция, это будет соответствовать примерно 9% дисконту к цене закрытия основной торговой сессии на "Московской бирже" 18 ноября (6260 руб.).

Продавец, ВТБ, выручит таким образом около 25,7 млрд рублей (исходя из продажи 4,4%, или примерно 4,5 млн акций). В свою очередь, Marathon Group Александра Винокурова, которая покупает оставшуюся часть пакета ВТБ в "Магните" (12,88%) по цене рыночного размещения, заплатит за 13,1 млн акций ритейлера приблизительно 74,7 млрд руб. Суммарно в рамках двух сделок, таким образом, банк может выручить чуть больше 100 млрд рублей.

Единственным организатором АВВ выступает "ВТБ Капитал".

Предыдущее SPO "Магнита" прошло 4 года назад, еще в период, когда крупнейшим акционером компании был ее основатель Сергей Галицкий, тогда цена размещения составила 6185 руб., а дисконт к рынку - 11%.

Группа ВТБ приобрела 29,1% акций ритейлера у Галицкого за 138 млрд рублей в начале 2018 года. Вскоре ВТБ продал 11,8% акций "Магнита" Marathon Group, снизив долю до 17,3%. В свою очередь структуры Винокурова, докупая акции на рынке, довели свою совокупную долю в "Магните" почти до 17%. Теперь же, после окончания сделки с госбанком и получения одобрения ФАС, Marathon консолидирует 29,75% "Магнита" - то есть долю, сопоставимую с пакетом Галицкого перед продажей ВТБ (чуть более 30%).

Marathon Group сообщила в четверг, что не собирается наращивать свой пакет в "Магните" до контрольного. Структура сделки предусматривает, что права голоса по находящемуся в РЕПО пакету в размере 4,75% акций "Магнит" перейдут к Marathon Group после получения согласования ФАС, за которым группа планирует обратиться после сделки. До этого момента Marathon Group будет распоряжаться 25% голосов "Магнита".

Marathon Group приняла на себя обязательство lock-up в отношении акций "Магнита" в течение года.

Аналитики "Ренессанс капитала" отмечают высокую доходность инвестиции в "Магнит" для ВТБ (рост акций к моменту выхода на 34% по сравнению с параметрами сделки с Галицким, в которую была заложена цена 4661 руб./акция, а также выплаченные с тех пор суммарно 1099 руб. дивидендов на 1 акцию), при этом они удивлены выбором времени для продажи: бизнес ритейлера в хорошей форме и есть потенциал дальнейшего увеличения капитализации, говорится в записке "РенКапа".

Магнит ВТБ

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