Аналитики оценили в пределах 25 млрд рублей чистую прибыль ВТБ от продажи доли в "Магните"

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - ВТБ может получить 20-25 млрд рублей чистой прибыли от сделки по продаже доли в "Магните", прогнозируют аналитики "Атона".

18 ноября банк объявил о продаже 17,3% акций "Магнита", которые купил в 2018 у Сергея Галицкого. ВТБ уже реализовал 4,9% через ускоренное формирование книги заявок по цене 5700 рублей за акцию. Оставшиеся 12,4% будут проданы другому крупному акционеру ритейлера - Marathon Group Александра Винокурова, которая в результате сделки увеличит свою долю в "Магните" до 29,75%.

"Новость умеренно позитивна для ВТБ. Общая стоимость продаваемых акций "Магнита" составляет около 110 млрд рублей, исходя из их стоимости на момент закрытия торгов. Мы оцениваем потенциальную сумму чистой прибыли ВТБ от этой сделки в 20-25 млрд рублей или 8% от общей чистой прибыли банка. Соответственно, мы прогнозируем чистую прибыль ВТБ за 2021 год на уровне около 350 млрд рублей", - отмечают в обзоре аналитики "Атона".

Сделка также положительно повлияет на дивиденды ВТБ - их размер может несколько увеличиться, указывает "Атон".

Для ВТБ приобретение акций "Магнита" было финансовой инвестицией, а также точкой более тесного сотрудничества по некоторым совместным проектам, отмечает БКС. Аналитики БКС оценивают потенциальную прибыль от продажи 17,3% акций в 28 млрд рублей по цене закрытия вчера, или примерно 10% годовой прибыли.

"ВТБ учитывает свои инвестиции в "Магнит" по методу долевого участия. В 2020 году балансовая стоимость актива составляла 69,8 млрд рублей, и сейчас она, вероятно, выше. Это говорит о том, что прибыль ВТБ от продажи доли в "Магните", на наш взгляд, может превысить 25 млрд рублей. В этом случае ВТБ, скорее всего, заметно превысит свой прогноз по чистой прибыли на 2021 год более чем на 300 млрд рублей, что, по нашему мнению, должно оказать незначительное положительное влияние на акции. В этом случае дивидендная доходность ВТБ за 2021 год по обыкновенным акциям, по нашим расчетам, может превысить 13%", - пишут аналитики Sova Capital.

ВТБ после удачного третьего квартала повысил прогноз по чистой прибыли на 2021 год с 295 млрд рублей до таргета "свыше 300 млрд рублей".

Группа ВТБ приобрела 29,1% акций ритейлера у его основателя Сергея Галицкого за 138 млрд рублей в начале 2018 года. В мае 2018 года ВТБ продал 11,8% акций "Магнита" Marathon Group, сократив свою долю до 17,3%. В свою очередь структуры Винокурова, докупая акции на рынке, довели свою совокупную долю в "Магните" почти до 17%.