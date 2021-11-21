Владеющая бондами "Роснано" УК не была приглашена на экстренную встречу с кредиторами

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Управляющая компания "Арикапитал", владеющая облигациями "Роснано", не получила приглашения на экстренную встречу госкомпании с кредиторами, сообщил "Интерфаксу" гендиректор УК Алексей Третьяков.

"Московская биржа" в пятницу вечером сообщила о приостановке торгов облигациями "Роснано" с 17:08 МСК 19 ноября. Вслед за этим сама компания объявила, что провела встречу с кредиторами и крупными держателями облигаций, где обсуждались "возможные сценарии реструктуризации в интересах кредиторов". "Было констатировано, что накопленный непропорциональный долг и текущая финансовая модель общества требуют корректировок. В настоящее время есть возможность выработать компромиссные варианты развития ситуации, которые позволят избежать наиболее негативных сценариев", - заявила компания. "Роснано" пообещало "продолжить процесс открытого и конструктивного диалога с кредиторами и иными заинтересованными лицами", доведя до них "информацию о дальнейших мерах по мере появления юридической возможности предлагать конкретные коммерческие параметры по изменению обязательств".

По словам Третьякова, новость о готовящейся реструктуризации долга госкомпании - беспрецедентна.

"Надеюсь, что компания в ближайшее время донесет свою позицию до инвесторов и расскажет, как она видит будущее - дефолт и банкротство, или скажет, что ей необходимо вливание со стороны государства, которое будет сопровождаться умеренной реструктуризацией. Пока мы пребываем в состоянии неопределенности. Я не знаю ни одного участника этой загадочной встречи с облигационерами и кредиторами. Несмотря на то, что у нас есть эти бумаги в портфеле, ни на какую встречу никто не приглашал. О ней я узнал из пресс-релиза", - сказал Третьяков "Интерфаксу".

"Я надеюсь, что компания посоветуется с акционером в лице государства и передумает проводить реструктуризацию и, тем более, объявлять дефолт, потому что это будет ударом по всем остальным государственным эмитентам, включая "Газпром", так как почти у всех квазисуверенных компаний рейтинг выше рейтинга кредитоспособности самой компании за счет господдержки, о чем предупреждают и рейтинговые агентства. Даже сам факт реструктуризации изменит в худшую сторону конъюнктуру для всех квазигосударственных эмитентов. Если выяснится, что государство не поддерживает компании, принадлежащие ему на 100%, это будет означать проблемы с выходом на рынок для всех госкомпаний, таких как ВЭБ, ГТЛК, "Аэрофлот" и всех остальных, кто воспринимается не как коммерческие структуры", - сказал Третьяков.

Тот факт, что слабая отчетность "Роснано", опубликованная в августе этого года, сама по себе на испугала рынок, не удивляет, говорит Третьяков. "Тут, например, можно вспомнить отчетность ВЭБа в 2014-2015 годах, когда половина кредитного портфеля испортилась. У "Роснано" же отчетность была даже не убыточной, ни о какой "черной дыре" речи не шло. Она отчитывалась, что инвестиции в портфельные компании всегда примерно больше, чем долг компании. С точки зрения инвестора отчетность у компании была неплохой, а кредитный рейтинг на уровне суверенного. Какие еще могли быть вопросы у инвесторов?", - говорит глава "Арикапитала".

"Я полагаю, что жесткого варианта развития событий с дефолтом не будет. Думаю, для сохранения репутации многих заемщиков государству придется оперативно вмешаться и успокоить рынок, чтобы не допустить даже просрочки по купону", - заключил он.

Совокупный облигационный долг "Роснано" составляет 71,58 млрд руб. По состоянию на конец первого полугодия, у компании было 12,05 млрд рублей на депозитах и в долговых ценных бумагах.

На данный моменту у "Роснано" в обращении 6 выпусков биржевых облигаций на 40,18 млрд рублей и 3 выпуска классических облигаций на 31,4 млрд рублей. Выпуск серии БО-002Р-01 без госгарантии на 4,5 млрд рублей гасится 1 декабря текущего года.

Выпуск классических облигаций 6-й серии на 9 млрд рублей гасится в октябре 2022 года, другой на 9 млрд рублей 7-й серии - в декабре 2022 года. Оба выпуска обеспечены госгарантиями. Выпуск на 12 млрд рублей серии БО-002Р-03 без госгарантии гасится в октябре 2022 года. Остальные бумаги гасятся в 2023 - 2028 годах.

"Московская биржа" в воскресенье заявила, что торги облигациями "Роснано" в пятницу вечером были приостановлены из-за предписания Банка России. Биржа не уточнила, с чем было связано предписание ЦБ РФ, но сообщила, что в понедельник планирует возобновить торги.

"Биржа готовит запрос в "Роснано" для выяснения планов компании по обслуживанию своего долга. По результатам обращения и анализа другой информации по эмитенту биржа будет принимать решение о статусе листинга выпущенных облигаций компании", - добавили в пресс-службе биржи.