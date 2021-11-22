WSJ отметила, что проблемы в глобальных цепочках поставок начали ослабевать

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Проблемы в глобальных цепочках поставок постепенно начинают ослабевать, тем не менее топ-менеджеры промышленных предприятий, логистических компаний и ритейл площадок не ожидают возвращения ситуации к нормальному состоянию по крайней мере до начала следующего года, пишет газета The Wall Street Journal.

Количество контейнеровозов, ждущих разгрузки в двух крупнейших в США портах - в Лос-Анджелесе и в Лонг-Бич, сократилось, но все еще находится вблизи рекордного показателя. По данным Marine Exchange of Southern California на 19 ноября, 71 корабль стоял в очереди на швартовку по сравнению с максимальными 86 несколькими днями ранее. До пандемии очередь из одного контейнеровоза была редкостью.

Управляющие транспортными компаниями и розничными магазинами США ожидают, что ситуация в портах улучшится в начале 2022 года, после завершения сезона предпраздничного шопинга и закрытия заводов в Азии по случаю празднования нового года, отмечает WSJ.

В то же время, стоимость транстихоокеанских грузоперевозок в последние недели снизилась, поскольку большинство американских ритейлеров закупили и импортировали достаточно товаров на период праздников. Стоимость транспортировки контейнера через Тихий океан упала более чем на четверть за неделю, завершившуюся 12 ноября - максимальными темпами за два года, показали данные Freightos Baltic Index.

Но эксперты полагают, что любое потрясение, как, например, закрытие китайского порта Нинбо-Чжоушань из-за заражения COVID-19 сотрудников, может вновь привести к резкому подъему тарифов на транспортировку товаров.

Тем временем объем промышленного производства на заводах в странах Юго-Восточной Азии и, в частности, в Малайзии и Вьетнаме за последний месяц начал восстанавливаться, поскольку были сняты ограничения после снижения заболеваемости в регионе. Это привело к улучшению ситуации с поставками полупроводниковых компонентов, которых на рынке было недостаточно.

"Это огромный сдвиг в лучшую сторону, поскольку он должен увеличить промышленное производство в Азии и глобальное предложение", - сказала старший экономист гонконгской Natixis Трин Нгуен. Однако она также добавила, что азиатские страны столкнулись с другой проблемой - нехваткой рабочей силы.

Экономисты все же полагают, что, несмотря на видимое улучшение ситуации, сильный потребительский спрос на Западе, продолжающиеся заторы в портах в США, нехватка рабочей силы и высокие транспортировочные тарифы продолжат усложнять поставки. А риски ухудшения погоды и появления новых волн заболеваемости COVID-19 потенциально могут еще больше усилить проблемы в глобальных цепочках поставок.