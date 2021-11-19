Пищевая промышленность в РФ столкнулась с проблемами при поставках сырья из Китая

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Производители продуктов питания РФ столкнулись со сложностями при поставках сырья из Китая из-за загрузки портов Дальнего Востока, из-за чего у предприятий могут закончиться запасы сырья перед высоким предновогодним сезоном, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в крупной пищевой компании.

По словам президента "Союзнапитков" Максима Новикова, производители безалкогольных напитков испытывают трудности с поставками лимонной кислоты из Китая. Он отметил, что сырье уже давно находится в порту Восточном, а неполучение его в срок грозит падением производства и ростом цен.

В PepsiCo Inc. (бренды Pepsi, 7UP, Mirinda, "Фруктовый сад" и другие) подтвердили серьезную проблему с поставками некоторых ингредиентов, в том числе лимонной кислоты. В Coca-Cola HBC (Coca-Cola Co.), Nestle, Mars и Danone на вопросы издания не ответили.

В свою очередь исполнительный директор "Руспродсоюза" Дмитрий Востриков отметил что поставщики испытывают "критические логистические проблемы" с контейнерными перевозками упаковки, оборудования и пищевых ингредиентов. Он пояснил, что в терминалах Владивостока и порта Восточный имеется менее 50 причалов, из которых только 13 обрабатывают импортные контейнеры, в результате чего грузы скапливаются, и их разгрузка может занимать до 30 дней.

Исполнительный директор "Русбренда" Алексей Поповичев отметил, что оборудование производителей продуктом питания может быть настроено под определенный тип сырья, поставщики которого отбираются по результатам аудита..

В крупном поставщике смесей и ингредиентов для пищепрома - ГК "Белстар" отмечают, что в России уже начинается ажиотаж из-за нехватки сырья, что вызывает рост цен. Импорт смесей и ингредиентов из КНР сопровождается задержками на всех этапах: от выхода из Китая, где не хватает контейнеров, до постановки судов под выгрузку в российских восточных перевалочных портах, где суда стоят неделями на рейде.

Собеседник газеты в одной из экспедиторских компаний отметил, что все происходящее - следствие глобального логистического сбоя из-за пандемии, продолжающегося второй год, а также новых ограничений, которые постоянно вводятся в портах Китая.

Источник "Коммерсанта" в крупной пищевой компании отметил также отсутствие координации министерств и ведомств при решении проблемы. В Минтрансе и Минсельхозе комментарии изданию не предоставили.

В ГК "Белстар" ищут альтернативных поставщиков в других странах и надеются, что ситуация стабилизируется к концу марта 2022 года после Олимпиады и Нового года в Китае.