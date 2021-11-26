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Биткойн подешевел до минимума за месяц на тревоге из-за нового штамма COVID в ЮАР

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Динамика цен на криптовалюты в пятницу следует за динамикой стоимости других активов, находящихся под влиянием сообщений о появлении и распространении нового более опасного штамма COVID-19 в Южной Африке.

Цена биткойна – наиболее крупной криптовалюты, рыночная капитализация которой превышает $1 трлн, упала более чем на 6%, до минимума за месяц – $55 тыс., показали данные CoinDesk.

К 14:30 по московскому времени стоимость криптовалюты составляет $54,807 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics.

Эфир – вторая по капитализации криптовалюта в мире, дешевеет почти на 10% и к 14:33 по Москве ее стоимость опустилась до $4,072 тыс.

Dogecoin, созданная в честь интернет-мема Doge с собакой породы сиба-ину, теряет в цене 8%.

Сообщения о выявлении нового штамма коронавирусной инфекции, получившего обозначение B.1.1.529, в Южной Африке и в Ботсване в пятницу вызвали негативную реакцию на глобальных рынках акций, нефти, гособлигаций и даже криптовалют. "Биткойн не обеспечивает особого хеджирования", - отмечает аналитик брокерской компании Markets.com Нил Уилсон. При этом криптовалюты считались среди инвесторов благоприятным объектом для вложения денег, поскольку они в основном отделены от давления на основных финансовых рынках, пишет MarketWatch.

Многие страны, включая Великобританию и Израиль, начали вновь вводить ограничения в сфере туризма и путешествий.

Всемирная организация здравоохранения проведет заседание в пятницу, на котором обсудит влияние выявленного штамма на существующие способы лечения и применяемые вакцины.

"Мы пока что многого не знаем о нем (новом штамме - ИФ). Но мы знаем, что у него большое количество мутаций. И беспокойство заключается в том, что когда у вируса так много мутаций, это может сказаться на его поведении", - заявила эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове.

биткойн ЮАР коронавирус

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