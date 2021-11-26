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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Рубль вечером усилил падение к доллару и евро

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Доллар и евро продолжают уверенно укрепляться на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль усилил темпы падения к бивалютной корзине вслед за обвалившейся нефтью и бегством инвесторов от риска.

Курс доллара США составил 75,56 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 87,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар вплотную приближался к отметке 76 руб./$1 впервые с конца апреля. Евро стоил 85,49 руб./EUR1, подорожав на 1,75 рубля. При этом евро торговался выше 85 руб./EUR1 впервые с 29 сентября. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,27 рубля - до 80,03 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает активно дешеветь к доллару и евро на вечерних торгах, отыгрывая обвальное падение нефти и бегство инвесторов из рисковых активов из-за ситуации с распространением COVID-19 в Европе и новостей о появлении нового, более опасного штамма коронавируса в Южной Африке.

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) готовится провести экстренное заседание для обсуждения этого штамма и эффективности применения против него существующих способов лечения, а также вакцин от COVID-19. Опасения у экспертов ВОЗ вызывает большое количество мутаций вируса и тот факт, что число случаев заражения COVID-19 в ЮАР резко подскочило за последние 4-5 дней.

Количество новых случаев заражения в стране, стабилизировавшееся некоторое время назад на уровне 200 в сутки, подскочило до более 1200 в среду и достигло 2465 в четверг.

В пятницу министр здравоохранения ЮАР Джо Фаала сообщил, что новый штамм, получивший обозначение B.1.1.529, быстро распространяется в некоторых регионах страны, а также был обнаружен в соседней Ботсване.

В Бельгии выявили первый случай заражения новым штаммом коронавируса, который обнаружили в ЮАР, сообщили франкоязычные СМИ. Это первый случай обнаружения варианта B.1.1.529, зафиксированный медиками в европейских странах. Штамм нашли у человека, вернувшегося из поездки за рубеж, он заболел 22 ноября.

Кроме того, случаи заболевания выявлены в Гонконге и Израиле. Великобритания, Израиль и Сингапур после появления этих новостей ограничили поездки своих граждан в ряд стран Африки, Евросоюз также рассматривает такую возможность.

Между тем, в Словакии на две недели ввели "локдаун" из-за COVID-19. За последние два дня в стране выявляли более 10 тыс. новых случаев заражения за сутки.

В ФРГ за минувшие сутки было выявлено 76 тыс. 414 случаев заражения коронавирусной инфекцией, что является самым высоким суточным показателем за время пандемии COVID-19, сообщил германский институт Роберта Коха. Всего в Германии зафиксировано свыше 5,65 млн заболевших, число летальных исходов превысило 100 тыс.

Правительство США посоветовало американцам избегать поездок в Германию и Данию. Марокко приостановило авиасообщение с Францией. Великобритания приостановила поездки своих граждан в шесть стран Африки, Израиль готовится ввести аналогичный запрет из-за нового варианта COVID-19.

Нефть

Цены на нефть падают более чем на 10% в ходе вечерних торгов в пятницу на фоне опасений по поводу ослабления спроса из-за обнаружения нового штамма коронавируса в Южной Африке.

Некоторые страны уже начали вводить ограничительные меры в связи с сообщениями о распространении южноафриканского штамма. Великобритания приостановила полеты из ЮАР и пяти других африканских стран.

Стоимость январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по Москве в пятницу составляет $73,34 за баррель, что на 10,8% ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $69,16 за баррель, что на 11,77% ниже итогового значения предыдущей сессии.

ОПЕК ожидает, что избыток предложения на нефтяных рынках в декабре будет составлять 400 тыс. баррелей в сутки, и прогнозирует его увеличение до 2,3 млн баррелей в сутки в январе и 3,7 млн баррелей в сутки в феврале в том случае, если страны-потребители продолжат продавать нефть из резервов.

Ранее на этой неделе президент США Джо Байден объявил о намерении страны продать 50 млн баррелей из стратегического нефтяного резерва (SPR), скоординировав этот шаг с Китаем, Японией, Индией, Южной Кореей и Великобританией.

Совокупный объем нефти, который планируют реализовать эти страны, составит не менее 71 млн баррелей, что соответствует примерно 74% среднедневного потребления во всем мире в 2021 году, отмечают эксперты ING.

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" старший аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, рубль в пятницу остается под давлением, теряя более 1% на фоне сообщений о новом штамме COVID-19, обнаруженном в Южной Африке, из-за которого применяемые вакцины могут оказаться менее эффективными в борьбе с вирусом. "Нефть марки Brent в пятницу стремительно снижается, теряя более 10% – беспокойство из-за новых ковидных ограничениях и локдаунов оказывает негативное воздействие на восприятие инвесторов будущего экономического роста. Российские фондовые рынки сегодня также под давлением: РТС потерял более 4%, индекс МосБиржи - более 3%. На рынке ОФЗ также продолжается распродажа, что привело к росту доходностей на 5-9 базисных пунктов. Ведущие американские индексы упали при открытии в среднем на 2%. Вероятно, дальнейшая угроза распространения нового штамма COVID-19 будет основой настроений рынках на будущей неделе", - отмечает Наумова.

"В пятницу глобальные финансовые рынки оказались под давлением новостей о распространении нового штамма вируса. В частности, инвесторы опасаются усиления антиковидных ограничений и их негативного влияния на глобальную экономику. В итоге в распродаже на мировых площадках участвовали почти все ключевые активы, в том числе валюты EM и нефть. К окончанию рабочего дня котировки нефти марки Brent теряли более 10%. Рубль не сумел избежать подобного давления и снижался более 1% к доллару. В частности, в ходе торгов американская валюта поднималась выше 75,9 рублей, обновив максимум с апреля текущего года", - подчеркивает начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 98,69 копейки, до 75,5873 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,2733 рубля, до 84,9526 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" увеличился в пятницу на 1,0272 рубля по отношению к среде (в четверг торги данным контрактом не проводились из-за выходного дня в США, где отмечали День благодарения) и составил 75,4979 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 88,03 копейки относительно четверга и составил 75,5178 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 849,353 млн, из которых $1 млрд 197,364 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 561,989 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 1,323 рубля относительно четверга, до 85,0182 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 1,3161 рубля и составил 85,069 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR714,165 млн, из которых EUR211,602 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR502,563 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов немного изменились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 7,65% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 7,8% годовых. Ставка на срок 1 месяц прибавила 3 б.п. - до 8,08% годовых, ставка на срок 3 месяца выросла на 9 б.п. - до 8,77% годовых, ставка на срок 6 месяцев повысилась на 7 б.п. - до 8,89% годовых.

Московская биржа

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