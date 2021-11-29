Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 1,8-2,7%

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник коррекционным ростом цен blue chips на фоне отскока вверх нефти (Brent превысила $75,5 за баррель) и металлов после обвала в пятницу на новостях об обнаружении нового штамма коронавируса COVID-19 в Африке; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 1,8-2,7%, при этом лидируют в росте акции "Газпрома" на фоне сильного отчета за III квартал.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3880,16 пункта (+1,8%), индекс РТС - 1631,75 пункта (+2,7%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 2,9%.

Доллар снизился до 74,9 рубля (-0,7 рубля).

Подорожали акции "Газпрома" (+2,9%), расписки TCS Group (+2,6%), бумаги "Аэрофлота" (+2,1%), Сбербанка (+2,1% и +2,1% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (+1,9%), "НОВАТЭКа" (+1,8%), "Газпром нефти" (+1,7%), "Магнита" (+1,6%), "Роснефти" (+1,5%), "Татнефти" (+1,5%), "Яндекса" (+1,5%), "Норникеля" (+1,3%), Московской биржи (+1,2%), "РусГидро" (+1,2%), "НЛМК" (+1,1%), "АЛРОСА" (+1%), ВТБ (+1%), АФК "Система" (+1%), "Сургутнефтегаза" (+0,9% и +0,4% "префы"), UC Rusal (+0,9%), "ММК" (+0,7%), "Интер РАО" (+0,5%), "МТС" (+0,4%), Polymetal (+0,4%).

Чистая прибыль "Газпрома" по международным стандартам (МСФО) в третьем квартале 2021 года составила 581,801 млрд рублей (после убытка в 251,297 млрд рублей за аналогичный период 2020 года), сообщила компания. Опубликованный результат оказался заметно выше среднего прогноза рынка - консенсус-прогноз "Интерфакса" (545 млрд рублей).

Подешевели акции "Северстали" (-0,5%), ПАО "Полюс" (-0,4%), расписки OZON (-0,4%).

Оценки аналитиков

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром в понедельник неоднозначный: азиатские рынки отыгрывают новости о новом штамме в ЮАР, но сырьевые контракты активно восстанавливаются после обвала в пятницу.

Российский рынок акций может попытаться отыграть часть потерь предыдущей недели, покупки могут сосредоточиться в акциях нефтегазового и финансового секторов. За прошедшие выходные восприятие проблемы нового штамма COVID-19 - Omicron - немного успокоилось. Под давлением продаж остаются акции, связанные с мобильностью и туризмом. С другой стороны, спросом пользуются бумаги компаний, выигрывающих от очередных карантинных ограничений.

В целом, ситуация неопределенности с новым штаммом повышает нервозность на всех рынках, а статистика отходит на второй план. Однако впереди новая неделя, на которую приходится начало месяца, а это означает поступление отчетов уже за ноябрь.

Главный аналитик Промсвязьбанка Владимир Соловьев также полагает, что индекс МосБиржи в понедельник будет пытаться отыграть часть пятничных потерь.

Поводом для пятничных панических распродаж послужили сообщения о распространении новой мутации COVID-19, которая может быть более заразна и иметь резистентность к вакцинам, что может привести к росту числа новых случаев коронавирусной инфекции в мире и необходимости ввода локдаунов.

В начале новой недели на мировых рынках предпринимаются попытки отскока, хотя можно ожидать сохранения сдержанно негативных настроений на неделе ввиду высокой неопределенности с распространением нового штамма COVID-19. Успокоить рынки может выступление президента США Джо Байдена относительно ситуации с "омикрон"-штаммом в США и дальнейших планов по борьбе с ним.

В понедельник на фоне отскока нефти вверх индекс МосБиржи может вернуться на уровни выше отметки 3850 пунктов, считает Соловьев.

По оценке главного экономиста ИК "Русс-инвест" Александра Арутюняна, пятничное падение рынков похоже на коррекцию сильно перегретых площадок. Маловероятно, что даже распространение нового штамма коронавируса приведет к такому же закрытию глобальной экономики, как и в прошлом году. Скорее всего, люди и бизнес постепенно адаптируются к новым условиям, да и общемировая вакцинация набирает ход.

Нефтяной рынок ожидает, что ему преподнесет ОПЕК+, который перенес встречу на 1-2 декабря. Если картель откажется от дальнейшего наращивания добычи нефти, то, может быть, эта новость и поддержит рынок. Также есть надежда, что президенту РФ Владимиру Путину удастся провести до конца года видеоконференцию с президентом США Байденом и разрядить геополитическую напряженность.

В США индексы акций в пятницу упали на 2,2-2,5% на информации о выявлении в ЮАР нового штамма коронавирусной инфекции, падение Dow Jones (-2,5%) стало максимальным с октября 2020 года.

Новый штамм "омикрон"

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что новый штамм, получивший название "омикрон", вызывает опасения из-за большого числа мутаций.

В пятницу министр здравоохранения ЮАР Джо Фаала сообщил, что выявленный штамм, получивший обозначение B.1.1.529, быстро распространяется в некоторых регионах страны, а также был обнаружен в соседней Ботсване. Количество новых случаев заражения в ЮАР, стабилизировавшееся некоторое время назад на уровне 200 в сутки, подскочило до более 1200 в среду и достигло 2465 в четверг.

Кроме того, случаи заболевания выявлены в Гонконге и Израиле. Великобритания, Израиль и Сингапур после появления этих новостей ограничили поездки своих граждан в ряд стран Африки, и Евросоюз также заявил о такой возможности.

Индекс волатильности рынка акций Cboe Volatility (VIX), который называют "индикатором страха" Уолл-стрит, в пятницу подскочил на 47%, максимально с января 2021 года.

В Азии биржи в понедельник также снижаются на новостях о новом штамме "омикрон" (японский Nikkei 225 упал на 1,6%, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng снижается на 1%), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавляет 0,9%).

Государственный институт инфекционных заболеваний Японии повысил уровень опасности нового варианта COVID-19 до самого высокого из трех, сообщает The Mainichi.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил, что в целях предотвращения проникновения в страну южноафриканского штамма коронавируса "омикрон" со вторника запрещается въезд на японскую территорию всех иностранцев. Этим запретом отменяются послабления на въезд в Японию для ряда категорий иностранцев, введенные с 8 ноября.

Аналитики Morgan Stanley полагают, что появление нового штамма будет иметь различные последствия для разных стран Азии. По их мнению, Китай, Гонконг и Тайвань "придерживаются "нулевой стратегии" COVID-19, которая ограничит краткосрочные экономические последствия, но отложит любые попытки открытия экономики и восстановление роста потребления". Государства, которые "пытались открыть экономику и жить с вирусом, включая Японию, Южную Корею, Сингапур и Австралию, подвержены риску замедления темпов роста в ближайшем будущем", говорится в сообщении банка.

По оценкам Goldman Sachs, ограничения на поездки могут замедлить подъем глобальной экономики в ноябре. Однако это снижение будет несравнимо с тем масштабным спадом, который произошел в начале пандемии весной прошлого года.

Ситуация на нефтяном рынке

Тем временем, нефтяной рынок в понедельник восстанавливается после обвала в пятницу, спровоцированного опасениями по поводу ослабления спроса из-за обнаружения нового штамма коронавируса в Южной Африке.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве в понедельник составила $75,66 за баррель (+4% и -11,6% в пятницу), январская цена WTI - $71,52 за баррель (+4,9% и -13,1% в пятницу).

Новый штамм "омикрон" выявлен в то время, когда европейские страны борются с новой волной заболеваемости COVID-19. Ранее Австрия объявила о введении локдауна, Германия и Нидерланды ввели ограничения для лиц, не сделавших прививку от COVID-19.

Восстановлению цен на нефть в понедельник способствуют ожидания агрессивных мер ОПЕК+ в ответ на понижательное давление на рынок, пишет Trading Economics. Организация уже передвинула запланированную встречу со вторника на четверг, чтобы иметь больше времени для оценки последствий нового варианта коронавируса для мировой экономики и спроса на нефть. При этом участники рынков предполагают, что ОПЕК+ может сократить добычу вместо запланированного наращивания.