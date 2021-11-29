Рынок акций РФ замедлил коррекционный рост, лидируют "АЛРОСА" и Сбербанк

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ днем в понедельник замедлил коррекционный отскок вместе с нефтью (Brent поднялась в район $76 за баррель) после обвала в пятницу на новостях об обнаружении нового штамма коронавируса COVID-19 в Африке; лидируют в росте акции "АЛРОСА" на фоне роста цен на алмазы и бумаги Сбербанка на фоне укрепления рубля.

К 13:30 индекс МосБиржи составил 3874,92 пункта (+1,7%), индекс РТС - 1628,83 пункта (+2,5%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 4%.

Доллар снизился до 74,94 рубля (-0,66 рубля).

Подорожали акции "АЛРОСА" (+4%), Сбербанка (+3,9% и +3,4% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (+2,3%), "Русала" (+2,2%), "Татнефти" (+2,1%), "Газпрома" (+2%), "Яндекса" (+1,8%), "Магнита" (+1,7%), "НЛМК" (+1,6%), расписки TCS Group (+1,6%), бумаги "Мосбиржи" (+1,6%), "Аэрофлота" (+1,5%), "НОВАТЭКа" (+1,4%), "Северстали" (+1,3%), "Газпром нефти" (+1,3%), "Роснефти" (+1,3%), "Норникеля" (+1,1%).

Цены на алмазное сырье выросли на 5-10% за последние несколько дней из-за проблем с поставками на фоне распространения нового варианта COVID-19, Omicron, в Южной Африке и Ботсване, где расположены основные месторождения De Beers, сообщает индийское издание Economic Times.

Чистая прибыль "Газпрома" по международным стандартам (МСФО) в третьем квартале 2021 года составила 581,801 млрд рублей (после убытка в 251,297 млрд рублей за аналогичный период 2020 года), сообщила компания. Опубликованный результат оказался заметно выше среднего прогноза рынка - консенсус-прогноз "Интерфакса" (545 млрд рублей).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (-1,8%), АФК "Система" (-1,4%), "ФСК ЕЭС" (-0,7%).

Как отмечает аналитик Альфа-банка Джон Волш, в минувшую "черную пятницу" импульсом к распродажам послужило появление нового штамма COVID-19 ("омикрон") в ЮАР, хотя рынки уже находились на грани падения из-за сильного роста случаев заражения COVID-19 в Европе. Возобновление локдаунов и закрытие границ с отдельными странами усиливают опасения по поводу перспектив мирового роста экономики.

Тем не менее, в понедельник рынки восстанавливаются на фоне улучшения аппетита к риску. Поддержку инвестиционной привлекательности России также оказывает и тот факт, что из-за неопределенности по поводу COVID-19 мировые центробанки могут отложить монетарное ужесточение, тем самым продлевая reflation trade. Великобритания в понедельник созвала срочное совещание министров здравоохранения стран G7 для обсуждения ситуации с коронавирусом. Впрочем, врач из ЮАР, которая уже столкнулась с новым штаммом инфекции, заявила, что симптомы "омикрона" на сегодняшний момент мягкие. ЕС и ВОЗ отнесли новый штамм к категории "вызывающих опасения".

Геополитическая напряженность продолжает оказывать давление на внешний новостной фон: российский посол в США заявил, что более 27 российских дипломатов и их семей вынужденно покинут США уже к 30 января 2022 года. Президент США Байден сообщил журналистам, что с высокой вероятностью он будет разговаривать в ближайшее время с президентами России и Украины. Поэтому есть надежды, что напряженность может смягчиться, считает Волш.

Эксперты банка "Санкт-Петербург" напоминают, что на этой неделе выйдут важные статданные по рынку труда США за ноябрь: в среду будет опубликована оценка от ADP, в пятницу - официальные данные Минтруда. Существенное улучшение ситуации на рынке труда увеличит вероятность ускорения процесса сворачивания программы QE на декабрьском заседании ФРС.

В центре внимания на неделе также будет эпидемиологическая ситуация, вызвавшая в пятницу волну "risk-off"-настроений. Распространение нового штамма вируса, который может быть более устойчив к вакцинам, сулит ужесточением ограничений, что ухудшает перспективы экономического роста и вызывает опасения у инвесторов. Сложно предсказать дальнейшее развитие эпидемиологической ситуации, но Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отметила "очень высокие" глобальные риски, связанные с новым штаммом. Для полной оценки текущей ситуации понадобится больше времени, и эпидемиологический новостной фон продолжит влиять на рынок на этой неделе.

Ухудшение эпидемиологической ситуации повышает вероятность приостановки наращивания добычи нефти со стороны альянса ОПЕК+. В результате в понедельник нефтяные котировки растут в рамках коррекции. Вероятность замедления роста добычи выросла на фоне продажи нефти из госрезервов и нового штамма, но остается высокая доля неопределенности с решением картеля. В частности, сообщается, что участники ОПЕК+ пока не предлагали срочных действий в связи с распространением нового штамма. Если на встрече картеля 2 декабря будет объявлено о приостановке наращивания добычи, то фьючерсы на Brent вновь устремятся к $80 за баррель, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

По словам аналитика ФГ "Финам" Игоря Додонова, паника на рынках, судя по всему, постепенно улеглась: инвесторы оценивают информацию по поводу опасности нового штамма коронавируса "омикрон", который был выявлен в ЮАР и ряде других южноафриканских странах. По сообщениям СМИ, "омикрон" может представлять угрозу, поскольку распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, и содержит большое количество мутаций. За последнее время его обнаружили в нескольких европейских странах, включая Германию, Италию и Великобританию, кроме того, о случаях заражения "омикроном" сообщили власти Гонконга, Израиля и Канады. Ведущий американский вирусолог Энтони Фаучи заявил на выходных, что для получения более точной информации о переносимости, тяжести и других характеристиках нового варианта потребуется примерно две недели. По словам Фаучи, американцы должны быть готовы бороться с распространением нового штамма, но говорить о каких-либо ограничительных мерах пока рано.

Российский газовый гигант "Газпром" в понедельник представил неплохую отчетность по МСФО за III квартал - показатели прибыли оказались рекордными и превзошли ожидания. Индекс МосБиржи на дневном графике оттолкнулся вверх от уровня 3800 пунктов и можно ожидать продолжения отскока с целью на отметке 3934 пункта и потенциальным закрытием образовавшегося в предыдущие дни "гэпа", считает Додонов.

Руководитель департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрей Верников также полагает, что рынки в ближайшие дни будут оценивать опасность нового штамма для мировой экономики. Во вторник стартует инвестиционный форум "Россия зовет!", где ожидаются выступления председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, министра финансов Антона Силуанова, руководителей крупнейших компаний. Есть надежда, что оптимизм с этого форума сгладит негатив от падения сырьевых цен. Для индекса РТС сильные технические сопротивления находятся на уровнях 1660 и 1700 пунктов, считает аналитик.

По оценке главного экономиста ИК "Русс-инвест" Александра Арутюняна, пятничное падение рынков похоже на коррекцию сильно перегретых площадок. Маловероятно, что даже распространение нового штамма коронавируса приведет к такому же закрытию глобальной экономики, как и в прошлом году. Скорее всего, люди и бизнес постепенно адаптируются к новым условиям, да и общемировая вакцинация набирает ход.

Нефтяной рынок ожидает, что ему преподнесет ОПЕК+, который перенес встречу на 1-2 декабря. Если картель откажется от дальнейшего наращивания добычи нефти, то, может быть, эта новость и поддержит рынок. Также есть надежда, что президенту РФ Владимиру Путину удастся провести до конца года видеоконференцию с президентом США Байденом и разрядить геополитическую напряженность.

В США индексы акций в пятницу упали на 2,2-2,5% на информации о выявлении в ЮАР нового штамма коронавирусной инфекции, падение Dow Jones (-2,5%) стало максимальным с октября 2020 года.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что новый штамм, получивший название "омикрон", вызывает опасения из-за большого числа мутаций.

В пятницу министр здравоохранения ЮАР Джо Фаала сообщила, что выявленный штамм, получивший обозначение B.1.1.529, быстро распространяется в некоторых регионах страны, а также был обнаружен в соседней Ботсване. Кроме того, случаи заболевания выявлены в Гонконге и Израиле. Великобритания, Израиль и Сингапур после появления этих новостей ограничили поездки своих граждан в ряд стран Африки, и Евросоюз также заявил о такой возможности.

В Азии биржи в понедельник также снизились на новостях о новом штамме "омикрон" (японский Nikkei 225 упал на 1,6%, китайский Shanghai Composite просел на 0,04%, гонконгский Hang Seng снизился на 1%), но "плюсуют" Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 растут на 0,6-1,1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавляет 0,8%).

Государственный институт инфекционных заболеваний Японии повысил уровень опасности нового варианта COVID-19 до самого высокого из трех, сообщает The Mainichi. Премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил, что в целях предотвращения проникновения в страну южноафриканского штамма коронавируса "омикрон" со вторника запрещается въезд на японскую территорию всех иностранцев. Этим запретом отменяются послабления на въезд в Японию для ряда категорий иностранцев, введенные с 8 ноября.

По оценкам Goldman Sachs, ограничения на поездки могут замедлить подъем глобальной экономики в ноябре. Однако это снижение будет несравнимо с тем масштабным спадом, который произошел в начале пандемии весной прошлого года.

Тем временем, нефтяной рынок в понедельник восстанавливается после обвала в пятницу, спровоцированного опасениями по поводу ослабления спроса из-за обнаружения нового штамма коронавируса в Южной Африке.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 13:30 по московскому времени в понедельник составила $75,75 за баррель (+4,2% и -11,6% в пятницу), январская цена WTI - $71,34 за баррель (+4,7% и -13,1% в пятницу).

Новый штамм "омикрон" выявлен в то время, когда европейские страны борются с новой волной заболеваемости COVID-19. Ранее Австрия объявила о введении локдауна, Германия и Нидерланды ввели ограничения для лиц, не сделавших прививку от COVID-19.

Восстановлению цен на нефть в понедельник способствуют ожидания агрессивных мер ОПЕК+ в ответ на понижательное давление на рынок, пишет Trading Economics. Организация уже передвинула запланированную встречу со вторника на четверг, чтобы иметь больше времени для оценки последствий нового варианта коронавируса для мировой экономики и спроса на нефть. При этом участники рынков предполагают, что ОПЕК+ может сократить добычу вместо запланированного наращивания.

Тем временем, вице-премьер РФ Александр Новак заявил в понедельник, что скоропалительных решений о пересмотре планов роста добычи ОПЕК+ принимать не надо, партнеры РФ с таким предложением не обращались.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили "префы" "ОМЗ" (+22,7%), акции ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (+8%), ГДР EMC (+4,2%), бумаги "Акрона" (+3,5%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (+3,3%), ГК "Самолет" (+3%), "Детского мира" (+2,8%), "Сегежа Групп" (+2,7%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (+2,7%), Mail.ru Group (+2,5%), "Распадской" (+2,5%).

EBITDA "Акрона" по МСФО за 9 месяцев выросла в 2,9 раза, до 69,2 млрд руб., сообщила компания.

Подешевели бумаги ПАО "Волгоградэнергосбыт" (-7,7%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (-4,9%), "Ижстали" (-4,2%), "Объединенной вагонной компании" (-3,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 53,29 млрд рублей (из них 11,7 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 11,07 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 3,52 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").