Новак не увидел необходимости в скоропалительных решениях ОПЕК+ из-за штамма "омикрон"

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Скоропалительных решений о пересмотре планов роста добычи ОПЕК+ принимать не надо, партнеры с таким предложением не обращались, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"Всегда появление нового штамма вызывает такие оценки (о влиянии на спрос нефти - ИФ) рынка, потому что могут приниматься различные ограничительные меры правительствами разных стран, нужно смотреть, как будет развиваться ситуация, мы должны мониторить внимательно рынок", - сказал он.

Новак отметил, что коллеги по ОПЕК+ не обращались о принятии срочных мер из-за нового штамма. "Нет, у нас запланирована встреча на 2 декабря. Предложений не было никаких по переносу", - сказал он.

Вице-премьер РФ подчеркнул, что "не видит необходимости срочных мер". "Все нужно тщательно мониторить и смотреть. Скоропалительных решений принимать не надо", - подчеркнул он.

Новак заметил, что, несмотря на то, что цена нефти упала на 10% после появления нового штамма, "сегодня цена выросла уже почти на 4%".

Он сказал также что пока ситуация с наращиванием коммерческих запасов нефти нормальная.

Новый штамм коронавируса "омикрон"

Штамм COVID-19, получивший в ВОЗ обозначение "омикрон", был выявлен в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.

За последнее время его выявили также в нескольких европейских странах - в Германии, Италии, Британии, Нидерландах и в Бельгии. Кроме того, о зараженных "омикроном" на своих территориях сообщили власти Гонконга и Израиля.

Многие страны уже ограничили авиасообщение с государствами, расположенными на юге Африки.