ЦБ не ждет сохранения нынешних темпов роста прибыли банков в 2022 году

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - В 2022 году прибыль российских банков будет расти не такими высокими темпами, как в 2021 году, но будет адекватной, считает председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Она сказала это журналистам в кулуарах форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!"

По оценкам регулятора, в этом году банки заработают рекордную прибыль - порядка 2,5 трлн рублей.

"Что будет дальше с прибылью (в 2022 году), будет зависеть от масштабов объемов деятельности. Кредитование в 2020 и 2021 году росло очень быстрыми темпами, это дает процентную маржу, и непроцентные доходы росли. Наверное, дальше динамика будет чуть-чуть медленнее, все-таки мы переходим от восстановительных, высоких темпов экономического роста к более постоянным, которые сами по себе чуть ниже, и такого темпа роста не будет, но прибыльность будет адекватной, и отдача на капитал пока интересная для инвесторов", - заявила Набиуллина.

По ее оценке, что в банковской системе достаточно капитала, создания дополнительных резервов не требуется.

"У нас сейчас запас капитала над нормативами - 6,5 трлн рублей, плюс к этому есть еще макроэкономические буферы - около 800 млрд рублей", - напомнила глава ЦБ.

Такой запас капитала позволяет абсорбировать непредвиденные убытки и при этом наращивать кредитование, заявила она.