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Путин заявил, что риски криптовалют очень высоки

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Риски криптовалют из-за их высокой волатильности очень велики, но нужно внимательно следить за процессом их развития, считает президент РФ Владимир Путин.

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"В некоторых странах используется криптовалюта, а в некоторых она просто запрещена. По-моему, в Китае запрещена, в некоторых других 3-4 странах. Но она ничем не обеспечена, волатильность колоссальная, поэтому риски очень большие. Я тоже считаю, что нужно прислушаться к тем, кто говорит об этих больших рисках", - сказал он в рамках инвестиционного форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".

При этом он отметил, что в некоторых экономиках криптовалюты применяются все шире и шире. "Может быть, за этим будущее, но надо внимательно следить за тем, как этот процесс будет развиваться", - считает глава государства.

Владимир Путин

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