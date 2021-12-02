Онлайн-ритейлер Wildberries пришел в Турцию

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Российский онлайн-ритейлер Wildberries, сообщил, что начал работать в Турции.

Ассортимент маркетплейса в стране составляет около 5,6 млн товарных наименований от 163 тысяч брендов: это одежда, в том числе детская, обувь, аксессуары, товары для дома и для животных, книги, электроника. Компания рассчитывает расширять ассортимент.

Оформить заказ можно на сайте tr.wildberries.ru и с помощью мобильных приложений на iOS и Android, которые работают на английском и русском языках. Доставкой займутся международные логистические партнеры.

Теперь Wildberries работает уже в 18 странах, считая Россию. С начала года ритейлер запустил продажи в США, Германии, Франции, Италии, Латвии, Литве, Эстонии и Молдавии, в 2020 году вышел в Польшу, Словакию, Израиль и другие страны.

За 10 месяцев 2021 года оборот Wildberries за рубежом вырос на 43%, до 24,7 млрд рублей.

Wildberries - крупнейший в России онлайн-ритейлер. По итогам января-сентября 2021 года оборот площадки увеличился на 89%, до 538,9 млрд рублей.