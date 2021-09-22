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Wildberries вышел на рынки Латвии, Литвы и Эстонии

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Крупнейший в России онлайн-ритейлер Wildberries сообщил, что запустил продажи в Латвии, Литве и Эстонии.

Жители этих стран могут оформить заказ на сайтах lt.wildberries.ru, lv.wildberries.ru и ee.wildberries.ru на английском и русском языках, в ближайшее время будут доступны мобильные приложения на iOS и Android. Купить они смогут около 10 млн наименований товаров примерно 50 тысяч брендов: одежду, обувь и аксессуары, косметику, парфюмерию, игрушки и товары для детей, технику, книги, канцтовары и товары для дома.

Доставкой покупок займутся международные логистические операторы. Также можно будет получить заказ в 270 партнерских точках выдачи в Эстонии, 210 - в Латвии и в 300 - в Литве, а также с помощью курьерской доставки до дома или офиса в случае, если пункт выдачи находится далеко от покупателя.

В пресс-службе Wildberries отметили, что ориентируются в том числе на россиян и русскоязычных граждан, которые проживают в странах Балтии и соскучились по "привычным российским товарам".

Теперь Wildberries работает в 17 странах. В 2021 году ритейлер вышел на рынки семи стран, в том числе в США, Францию, Испанию и Италию.

Wildberries Литва Латвия Эстония

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