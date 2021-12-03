Рынок акций открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,4-0,6%

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу ростом цен большинства blue chips на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (Brent поднялась к $71 за баррель, растут металлы); индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 0,4-0,6%, в лидерах роста выступили акции "Сургутнефтегаза".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3970,26 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1697,71 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 2,4%.

Доллар вырос до 73,75 рубля (+0,11 рубля).

Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (+2,4%), АФК "Система" (+1,6%), "НОВАТЭКа" (+1,5%), "Яндекса" (+1,4%), "Татнефти" (+1,3%), ВТБ (+1,2%), "МТСС" (+1,1%), "Аэрофлота" (+1%), "Газпром нефти" (+1%), Сбербанка (+0,9%), расписки TCS Group (+0,9%), бумаги "Московской Биржи" (+0,8%), "Роснефти" (+0,8%), "Магнита" (+0,8%), "РусГидро" (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (+0,7%).

Просели бумаги "Русала" (-0,4%), "Башнефти" (-0,3%), "АЛРОСА" (-0,3%).

Главный аналитик Промсвязьбанка Владимир Соловьев ожидает попытки индекса МосБиржи подрасти к отметке 4000 пунктов на благоприятном внешнем фоне.

Цены на нефть Brent восстанавливаются после локального провала в четверг до минимумов с августа, растут промышленные металлы и ключевые азиатские рынки. В пятницу будут опубликованы данные по числу новых рабочих мест в США вне с/х сектора в ноябре. Текущий консенсус-прогноз Bloomberg указывает, что в ноябре данный показатель останется выше 500 тыс., что вполне вероятно, поскольку вышедшие ранее на неделе данные по количеству новых мест от ADP оказались также сильными.

Ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков также полагает, что внешний фон утром в пятницу нейтрально позитивный, повышенной тревоги относительно штамма omicron уже нет. Нефть дорожает на заверениях ОПЕК+, что объемы добычи могут быть оперативно пересмотрены в случае падения спроса.

Индекс МосБиржи обладает потенциалом роста до 3980-4000 пунктов. Рубль также не имеет особых причин для ослабления, поскольку в ближайшее время может состояться онлайн-встреча президентов РФ и США, а это повод для некоторой геополитической разрядки.

В России Минфин объявит параметры покупки валюты в рамках бюджетного правила на декабрь, выйдет статистика по росту реальных зарплат за сентябрь, розничным продажам за октябрь и цифры по безработице. Акции "НЛМК" торгуются последний день с дивидендами 13,33 руб. на бумагу.

Аналитики JPMorgan пока не обнаружили существенного влияния omicron на нефтяной спрос. Данные по мобильности, исключая Китай, говорят о том, что на прошлой неделе мобильность находилась на уровне 93% от значений 2019 года. Однако прошлая неделя не является показательной, так как экстренные меры по ограничению распространения нового штамма начали приниматься на выходных и в начале текущей недели. Тем не менее, вопрос спроса может оказаться далеко не первым. В техническом плане котировки Brent падали на 24% ниже своего пика в текущем году, что в классическом понимании называется вхождением в "медвежий" рынок. В традиционном сценарии это повышает вероятность тестирования значений в диапазоне $55-60 за баррель. С другой стороны, Рождество уже близко, а ралли Санта-Клауса на рынке нефти случается чаще, чем на рынке акций, отмечает Кочетков.

Главный экономист ИК "Русс-инвест" Александр Арутюнян также отмечает, что оптимизма рынкам добавила нефть, отыгравшая все ожидаемые события - распродажу стратегических резервов, решение ОПЕК+ и пересмотр потребления сырой нефти в связи с продолжением пандемии. Brent после просадки отскочила к $71 за баррель.

Конечно, США еще не раз "наедут" на ОПЕК+, стремясь обеспечить снижение цен, и прежде всего на бензин (промежуточные выборы в Конгресс не за горами), но пока можно делать ставку на продолжение восстановления глобального спроса на сырую нефть, не забывая о военных рисках до тех пор, пока ситуация на Украине (возможное начало боевых действий на Донбассе) не разрядится, считает эксперт.

В США индексы в четверг выросли на 0,8-1,8% после двух дней падения, что привлекло новых покупателей.

Некоторое успокаивающее действие на участников торгов оказали заявления представителей ВОЗ о том, что существующие вакцины по-прежнему дают определенную защиту против нового штамма COVID-19 "омикрон".

Поддержку рынку оказало также сообщение о том, что республиканцы и демократы в Конгрессе достигли соглашения о продлении финансирования правительства до середины февраля, что позволит избежать шатдауна в конце этой недели.

В пятницу в Азии также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский Hang Seng теряет 0,1%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 торгуется на уровне четверга).

Инвесторы продолжают следить за ситуацией с распространением нового штамма COVID-19, получившего название "омикрон", и оценивать ответные меры властей стран мира, пишет MarketWatch.

Президент США Джо Байден в четверг объявил о новом плане противостояния коронавирусу. По его словам, новые меры, в частности, предусматривают расширение кампании по повторной вакцинации тех, кому это необходимо. Кроме того, президент США предложил учреждать семейные клиники, где будет возможно не только сделать прививку, но и пройти необходимое тестирование. Также планом предусмотрено пополнение запасов антивирусных препаратов и подготовка групп на случай оказания необходимой помощи тому или иному штату. При этом прекращения работы федеральных структур и введения карантинов не предусматривается.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в Китае в ноябре составил 52,1 пункта, в то время как в октябре он был на уровне 53,8 пункта. Индикатор упал до минимума за три месяца на фоне распространения нового штамма коронавируса.

На нефтяном рынке цены в пятницу растут после локального провала накануне после решения ОПЕК+ продолжить наращивание добычи в соответствии с согласованным ранее планом (то есть увеличить ее на 400 тыс. б/с в январе).

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому вре составила $70,83 за баррель (+1,7% и +1,2% в четверг), январская цена WTI - $67,64 за баррель (+1,7% и +1,4% накануне).

Альянс стран-производителей нефти, однако, оставил за собой возможность изменить это решение в любой момент, отметив высокую неопределенность на рынке, связанную с выявлением нового штамма коронавируса "омикрон" и потенциальными последствиями его распространения для спроса на нефть.

В пресс-релизе, опубликованном по итогам встречи министров ОПЕК+, отмечается, что "заседание не закрыто".