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Безработица в РФ в октябре осталась на уровне 4,3%, достигнутом в сентябре

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Безработица в России в октябре осталась на уровне 4,3%, достигнутом в сентябре этого года, следует из опубликованных в среду данных Росстата. Это уровень исторического минимума за период наблюдений этого показателя с 1991 года, зафиксированного в августе 2019 года.

Общая численность безработных в России в октябре 2021 года составила 3 млн 274 тыс. человек, что на две тысячи. больше, чем в сентябре. Это первое за тринадцать месяцев, хоть и незначительное, повышение численности безработных.

Как сообщалось, в январе этого года безработица в РФ составляла 5,8%, в феврале - 5,7%, в марте - 5,4%, в апреле - 5,2%, в мае - 4,9%, в июне - 4,8%, в июле - 4,5% (на 0,2 п.п. ниже допандемийного уровня), в августе - 4,4%, в сентябре - 4,3%.

Снижение безработицы в мае, в летние месяцы, а также в сентябре до минимальных значений за год традиционно и объясняется в первую очередь сезонными сельхозработами.

Между тем, в 2020 году на фоне целого ряда ограничительных мер, вводившихся для предотвращения быстрого распространения коронавируса, безработица достигла в августе пика в 6,4%, это был максимум с марта 2012 года.

Январское поручение президента РФ Владимира Путина предписывало правительству к концу 2021 года обеспечить снижение показателя безработицы в стране до допандемийного уровня (4,7%).

Росстат

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