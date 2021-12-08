Решетников заявил, что инфляция в РФ в 2021 году может составить "8% плюс"

Планы ЦБ по снижению ее до таргета в 2022 году понятны, отметил министр

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ в 2021 году может превысить прогноз ЦБ в 7,4-7,9% и составить в районе "8% плюс", сейчас она несет основной риск для роста экономики, и планы ЦБ по снижению ее до таргета в 2022 году понятны, сказал журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников, комментируя последние данные по инфляции.

"Обращает внимание удорожание услуг в конце ноября, причина здесь - зарубежный туризм, есть особенность методики расчета - берутся путевки зарубежные в режиме "плюс месяц", поэтому на конец ноября у нас попали новогодние продажи, и это дало дополнительный всплеск", - прокомментировал он скачок цен на 0,46% в последнюю неделю ноября.

"Давайте посмотрим, что будет в ближайшие недели. В тоже время понятно, что и нашу оценку (7,4% - ИФ), и прогноз ЦБ (7,4-7,9% - ИФ) инфляция к концу года превысит. Будет где-то в диапазоне 8%+ в этом году", - сказал министр.

При этом он отметил, что "в сентябре-октябре все необходимые решения были приняты по индексации социальных пособий на уровень фактической инфляции и соответственно защиты населения от этой дополнительной инфляции".

Решетников также обратил внимание, что продолжается период разгона мировой инфляции, "эти факторы будут действовать и в следующем году, поэтому вполне очевидно, что мы столкнемся с инфляционным давлением в 2022 году".

"Что касается таргета, то ЦБ в основных направлениях ДКП подтверждает приверженность таргету (4% - ИФ), и мы соответственно тоже из этого исходим", - прокомментировал он прогноз на 2022 год.

Комментируя тему с ужесточением ДКП, Решетников отметил, что "безусловно, любое ужесточение ДКП влияет на экономический рост, равно как в долгосрочном плане длительна инфляция тоже ничего хорошего для экономического роста не представляет".

"Все со всем связано. И в диалоге о том, что на что и как повлияет и где разумная граница, можно бесконечно спорить, и всю прошедшую неделю мы примерно этим и занимались справедливости ради. На сегодняшний момент, вполне очевидно, что с точки зрения экономики - и это подчеркнул вчера президент, что мы не в плохой форме находимся, что темпы для нашей экономики неплохие - и на сегодняшний момент, конечно, инфляция представляет такую серьезную угрозу (доля роста в том числе - ИФ)", - сказал он об инфляции как угрозе для экономического роста в текущий момент.

"У нас половина роста экономики - это потребительский рынок, и разгон инфляции - это по сути снижение роста. На сегодняшний момент все яснее - с этим тоже сложно спорить что говорит ЦБ - это ограничение предложения, в первую очередь низкая безработица свидетельствует о том, что есть ограничение в предложении, нам нужно этим заниматься", - отметил министр.

"То есть сейчас помимо того, что да, мы понимаем, что лучше всегда ДКП помягче (для экономического роста - ИФ), но в тоже время надо заняться структурными ограничениями и сосредоточиться на этом, потому что у нас впереди большие инвестиционные программы - РЖД недавно правительство утвердило программу на 3,3 трлн рублей, ФНБ, инфраструктурно-бюджетные кредиты, ФАИП. Нам очень важно, чтобы все эти ресурсы инфляция не съела, и очень важно предпринимать своевременные меры - и монетарные, и немонетарные. Поэтому здесь мы понимаем логику ЦБ - может, иногда спорим - но она в общем понятна, и сложно не признавать некоторые аргументы коллег, поэтому мы здесь находимся в постоянном диалоге", - порассуждал Решетников о необходимости структурных реформ.