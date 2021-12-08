"Вымпелком" заключил с НБК опцион на обратный выкуп башен

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "Вымпелком" (входит в телеком-холдинг VEON) заключил с АО "Национальная башенная компания" (НБК) соглашение об обратном выкупе башен (Buy Back Option Agreement), говорится в сообщении оператора.

В начале декабря была закрыта сделка по продаже принадлежавшей "Вымпелкому" НБК, владеющей15,4 тыс. вышек мобильной сети в России, компании "Сервис-Телеком".

В рамках сделки "Вымпелком" и НБК заключили генеральное башенное соглашение (Master Tower Agreement, МТА) и соглашения об управлении объектами (Site Management Agreement, SMA). Несоблюдение условий этих соглашений и может повлечь обратный выкуп башен, пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе "Вымпелкома".

"В случае существенных нарушений МТА/SMA ПАО "Вымпелком" оставляет за собой право выкупа башенных активов. Подобный механизм митигации рисков клиента нередко используется при заключении сделок. Это не отдельное соглашение, а часть общей пакетной договоренности в рамках сделки по продаже компанией VEON Ltd. 100% акций АО "Национальная башенная компания", - сказали в компании.