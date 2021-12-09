Инвестпрограмма "Газпром нефти" в 2022 году превысит 500 млрд рублей

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Объем инвестиций "Газпром нефти" в 2022 году вырастет более чем на 10% и превысит 500 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

Ожидаемый объем освоения инвестиционной программы "Газпром нефти" за 2021 год составит 499,4 млрд рублей.

Ожидается, что по итогам 2021 года объем добычи углеводородов "Газпром нефти" превысит 100 млн тонн нефтяного эквивалента (н.э.) - впервые в истории компании. Объем переработки, по предварительной оценке, вырастет до 43,3 млн тонн н.э., объем премиальных продаж нефтепродуктов увеличится до 25,6 млн тонн н.э.

Рост объемов добычи в 2021 году связан с запуском Тазовского месторождения, ростом добычи на нефтяных оторочках, а также вводом установки комплексной подготовки газа на Восточно-Мессояхском месторождении. Компания получила одну лицензию на разведку и добычу углеводородов в Оренбургской области и две лицензии на геологическое изучение нижележащих горизонтов и флангов в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

В 2021 году "Газпром нефть" продолжила реализацию комплексной программы развития своих нефтеперерабатывающих заводов. На Московском НПЗ компания завершила модернизацию установки переработки тяжелых нефтяных фракций, что позволило увеличить годовой выпуск дизельного топлива. Проведен демонтаж пяти установок прошлого поколения, на смену которым в 2020 году пришел высокотехнологичный комплекс "ЕВРО+". На Омском НПЗ идет строительство экологического комплекса "Биосфера", который повысит эффективность очистки воды почти до 100%.

"Восстановление экономики после сложного 2020 года позволило "Газпром нефти" значительно улучшить все бизнес-показатели и превысить уровень докризисного периода. Компания продолжила реализацию масштабных проектов, сохраняя фокус на целях устойчивого развития, направленных на повышение экологичности производства и снижение воздействия на окружающую среду", - отметил председатель совета директоров НК Алексей Миллер, комментируя итоги работы компании в 2021 году.