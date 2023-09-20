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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:01

"Газпром нефть" сохранит инвестпрограмму 2023 года на уровне 2022 года

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - "Газпром нефть" сохранит инвестпрограмму 2023 года на уровне 2022 года, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков.

Отвечая на вопрос, изменится ли инвестпрограмма "Газпром нефти" в 2023 году, он сказал: "Нет, в 2023 году она остаётся на уровне 2022 года".

В конце 2021 года "Газпром нефть" сообщала, что ее инвестпрограмма в 2022 году вырастет более чем на 10% и превысит 500 млрд рублей.

Александр Дюков Газпром нефть
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