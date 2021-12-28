Набиуллина заверила, что пик роста цен на недвижимость пройден

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Пик роста цен на недвижимость в России пройден, считает председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"У нас произошел серьезный рост цен на недвижимость, и мы где-то сейчас прошли этот пик цен на недвижимость. Я думаю, что они не будут расти такими темпами", - сообщила Набиуллина в интервью телеканалу "Россия 24".

В III квартале 2021 года стоимость квадратного метра жилья в России на вторичном рынке, по данным Knight Frank, выросла на 14,6% (год к году), с учетом инфляции - на 7,1%.

Отвечая на вопрос, могут ли цены на жилье снизиться, глава ЦБ подчеркнула, что это зависит от многих факторов, в частности, от предложения. "Мы видим, что предложение жилья сейчас растет, квадратных метров растет. В принципе, конечно, тот рост цен на жилье, который произошел, он очень большой, и как минимум рост цен на жилье должен серьезно замедлиться", - заявила Набиуллина.

Она отметила, что торопиться брать ипотеку сейчас на фоне ожидания роста ставок по ней не следует, надо исходить из индивидуальных условий. "Когда люди видят, что и цены на жилье растут, и ставки могут начать расти, стараются купить это жилье. Не надо здесь, наверно, поддаваться такому ажиотажному, эмоциональному поведению, надо посмотреть внимательно на ситуацию", - подчеркнула председатель Банка России.

Некоторое повышение ставок по ипотеке вслед за увеличением ключевой ставки ЦБ будет происходить, заявила Набиуллина. При этом она подчеркнула, что рост ипотечных ставок будет меньше, чем рост инфляции и увеличение ключевой ставки, так как банки ориентируются больше не на текущий уровень этих показателей, а на прогноз по ним в долгосрочном периоде.

"Если есть доверие к денежно-кредитной политике, что Центральный банк проводит политику, которая направлена на ограничение инфляции, то ставки по ипотеке не будут расти так же быстро", - заявила Набиуллина. По ее словам, ставки по ипотеке выросли примерно на 1 процентный пункт (п.п.), несмотря на то, что инфляция превысила таргет на 4 п.п.