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Первый вице-президент "Роснефти" высказался за либерализацию экспорта газа из РФ

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Либерализация экспорта газа из Росси жизненно важна сейчас, когда газа не хватает для покрытия резкого роста потребления в ЕС. Такое мнение высказал в интервью газете "Ведомости" первый вице-президент "Роснефти", председателем комитета компании по углеродному менеджменту Дидье Касимиро.

Он отметил, что "мир делает ставку на газ, и мы не хотим остаться в стороне", у "Роснефти" есть программа инвестиций в газовую сферу, по которой доля газа в портфеле НК вырастет с 20% до 25%.

"Думаю, либерализация газовой отрасли - жизненно важный процесс. И это наглядно демонстрирует нынешний кризис. В Европе - нехватка голубого топлива, и люди спрашивают: где "Газпром"? "Газпром" поставляет газ по долгосрочным контрактам со множеством гарантий. "Газпром" страхует нижнюю планку потребления, но он не может закрывать резкий рост потребления, происходящий на фоне снижения поставок газа в Европу со стороны других игроков. В итоге Европа вынуждена возвращаться к углю", - сказал топ-менеджер.

Касимиро подчеркнул, что либерализация "совершенно точно расширяет конкуренцию".

"Согласно рыночной теории, конкуренция несет пользу конечному потребителю, так что именно этого и следует ожидать. Если рассуждать о дерегулировании газового сектора в России, то здесь один из важнейших моментов - это разделение транспортировки и производства углеводородов. В России этот принцип реализован в нефтяной отрасли, но не в газовой. Монополия создает асимметричное преимущество, позволяет проводить перекрестное субсидирование между разными уровнями бизнеса (добыча, транспортировка, хранение, реализация на внутреннем и внешнем рынках)", - считает первый вице-президент "Роснефти".

Он также выразил мнение, что для России было бы правильным шагом предоставить доступ к экспортным трубопроводам независимым производителям не только из-за плюсов для госбюджета, но и из-за европейских правил торговли, а именно "третьего энергопакета".

"Либерализация газовой отрасли - положительный момент для России. Тем более что этот путь уже прошли такие крупные производители газа, как США, Великобритания, Норвегия, а недавно и Китайская Народная Республика", - отметил первый вице-президент "Роснефти".

Главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин неоднократно призывал разрешить компании экспорт газа.

Правительству РФ совместно с НК "Роснефть" и "Газпромом" к 1 марта 2022 года поручено представить главе государства согласованные предложения по проведению эксперимента по трубопроводным поставкам газа "Роснефти" на экспорт на европейский рынок в объеме до 10 млрд куб. метров в год.

Такое поручение дал президент России Владимир Путин по итогам совещания по вопросам развития ТЭК от 6 октября, следует из соответствующего списка, с текстом которого ознакомился "Интерфакс".

Роснефть Дидье Касимиро

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