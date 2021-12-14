Мосбиржа обсудит с рынком меры для поддержки ликвидности в утреннюю сессию

Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - "Московская биржа" обсудит с участниками рынка возможные дополнительные меры для поддержки ликвидности на утренней сессии на рынке акций после обвала на торгах с 7 утра во вторник, сообщил журналистам директор департамента акций торговой площадки Борис Блохин.

"Безусловно, уже сейчас провели анализ и проведем детальнейший анализ утренних торгов сегодня, будем обсуждать с участниками и саму суть сегодня утренних торгов, и, возможно, дополнительные меры для поддержки ликвидности", - сказал он.

14 декабря на утренней сессии произошел резкий провал российского рынка акций: на торгах с 7:00 по 7:30 на "Мосбирже" снижение отдельных котировок, в том числе акций "Газпрома", "РусАЛа", АФК "Система", достигало 8-15%. На пике падения индекс МосБиржи опускался до 3353 пункта (-6,4%), то есть до уровня конца февраля 2021 года. После этого на рынке наметился отскок, и к 10 утра снижение индексов составляло уже 1,5-2%.

"Мосбиржа" отмечала, что на утренних торгах сегодня прошли очень значительные объемы, свыше 40 млрд рублей, это более трети среднедневного объема. В утреннюю сессию работало 5 маркет-мейкеров. Активные операции совершались через более чем 50 участников рынка. "Волатильность и объём на утренней торговой сессии по своей концентрации были существенно выше средних даже по основной сессии, что привело к большому давлению на рынок", - сообщал представитель биржи "Интерфаксу".

На бирже сейчас предусмотрены несколько уровней обеспечения и защиты ликвидности: аукцион открытия, специальная маркетмейкерская программа для утренних торгов, где были маркетмейкеры и исполняли обязательства, механизм ограничения агрессивности рыночных заявок, ограничение на расширение ценовых коридоров.

"Московская биржа" запустила утренние торги на рынке акций с 7 утра 6 декабря.