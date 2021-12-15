Казахстанский владелец книжных "Республика" вернет им "былое величие"

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Сеть книжных магазинов "Республика" перешла в управление к основателю холдинга "Меломан" Игорю Дериглазову, одному из крупнейших бизнесменов Казахстана по версии местного Forbes, пишет "Коммерсантъ".

Издание обнаружило в базе Kartoteka.ru информацию о том, что 100% лицензиата сети ООО "ПроЛайф" 8 ноября перешли в управление от Регины Мухидиновой к ООО "Интел-Руал", 99% которого принадлежат Дериглазову, а 1% — гендиректору "ПроЛайфа" Артему Кривенко.

Коммерческий директор "Республики" Наталья Яковлева подтвердила проведение сделки, ее сумму не назвала и заверила, что новый акционер не планирует перепродажу. По ее словам, сейчас готовится новая стратегия развития сети, которой хотят "вернуть былое величие". Сохранится ли бренд "Республика", еще не решили.

Яковлева добавила, что сейчас лицензиат управляет восемью точками и интернет-магазином, но планирует расширяться: "1 февраля открываем девятый магазин в Москве, готовы рассматривать дополнительные локации в столице, Сочи, Санкт-Петербурге".

Процедура банкротства ООО "Республика" не затрагивает ООО "ПроЛайф", оно продолжает использовать товарный знак на основании лицензионного договора.

"Коммерсантъ" напоминает, что Дериглазов управляет схожими по формату с "Республикой" сетями магазинов "Меломан", Marwin и Booking, в которых продаются аудио- и видеопродукция, книги, игрушки, бытовая электроника. В холдинг также входят казахстанская сеть гипермаркетов формата DIY "Комфорт", кинотеатры "Арсенал" и другие активы.

До 2020 года "Республика" была одной из крупнейших независимых книжных сетей в России, у нее было 40 магазинов. В 2020 году у компании начались финансовые проблемы, 31 магазин пришлось закрыть. Оставшиеся девять магазинов ООО "Республика", передало в управление франчайзи (ООО "ПроЛайф"). Часть помещений, в которых раньше располагалась "Республика", перешла к книжной сети "Читай-город" и "Буквоед".

В апреле Арбитражный суд Москвы признал обоснованным заявление ООО "Республика" о собственном банкротстве, поданное в ноябре 2020 года. Долг ООО перед кредиторами оценивался в 802 млн рублей, группа "Эксмо-АСТ" требовала вернуть ей 158,1 млн рублей. Проблема задолженности к 15 декабря 2021 года была урегулирована, сообщил "Коммерсанту2 президент "Эксмо-АСТ" Олег Новиков. Банкротство "Республики" он связал с ошибками в менеджменте.