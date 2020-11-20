"Эксмо-АСТ" и "Республика" поспорили из-за передачи магазинов сети партнерам

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Издательская группа "Эксмо-АСТ" намерена в судебном порядке оспорить лицензионные соглашения недавно заявившей о банкротстве книжной сети "Республика", которые она заключает с партнерами при передаче им своих магазинов.

"В то время, как в кризисной ситуации пребывает вся индустрия: издательства и книжные магазины работают на пределе своих возможностей, делают все, чтобы сохранить бизнес, избежать сокращений сотрудников, вернуть покупателей в книжные, мотивировать их продолжить читать с помощью различных акций — сеть "Республика" не только игнорирует предложения о поиске компромиссов, а официально объявляет о процедуре банкротства и выводит активы, сохраняя магазины и торговлю",- говорится в заявлении пресс-службы "Эксмо-АСТ", поступившем в "Интерфакс".

Там утверждают, что "все предложения о поиске вариантов выхода из сложившейся ситуации, призывы к конструктивному диалогу со стороны "Эксмо-АСТ" с целью этичного решения вопроса остались без ответа".

"В этих условиях "Эксмо-АСТ" будет отстаивать свои права в судебном порядке",- заявили в группе.

Как пояснил "Интерфаксу" генеральный директора издательства "Эксмо" Евгений Капьев, действия по заключению лицензионных соглашений "Республикой" с партнерами будут оспорены в рамках процедуры банкротства книжной сети в арбитражном суде.

"В рамках процедуры банкротства мы намерены оспаривать действия "Республики". По их пресс-релизу создается впечатление, что это банальный вывод активов. Обычно идет банкротство, описываются все активы, что-то продается, а что-то - нет, но происходят попытки решить вопросы с кредиторами за счет того, что осталось. А здесь, когда коллеги передают имущество непонятно кому под какие-то лицензионные платежи, это воспринимается как банальное желание уйти от отвественности и от партнеров",- сказал Капьев.

Ранее группа "Эксмо-АСТ" обратилась в арбитражный суд с тем, чтобы взыскать образовавшиеся у "Республики" перед её компаниями долги.

"На протяжении долгого времени, когда коллеги себя не очень хорошо чувствовали, мы всегда их поддерживали, шли навстречу, поэтому и образовался большой долг. Многие с ними перестали работать, а мы, считая, что для книжной индустрии важна каждая сеть, соглашались на отсрочки платежей. В итоге коллеги вовсе перестали исполнять обязательства и сейчас, по нашему мнению, ведут себя недобросовестно",- сказал он.

Позиция сети "Республика"

В свою очередь в пресс-службе "Республики" сообщили "Интерфаксу", что книжная сеть не собирается уходить от своих обязательств.

"Заявление о якобы имеющем место выводе активов не соответствует действительности, поскольку все активы компании на текущую дату сохранены, предоставление права на товарный знак по лицензии не влечет его отчуждения, право на товарный знак сохраняется за ООО "Республика" и также войдет в конкурсную массу",- заявили в компании.

Там отметили, что "получение выплаты за использование товарного знака по лицензии, а также закрытие собственных магазинов позволило сократить убытки, таким образом избежать уменьшения конкурсной массы, чтобы выполнить обязательства перед кредиторами в рамках процедур банкротства в максимально возможном объеме".

В "Республике" настаивают, что до последнего пытались прийти компромиссу с "Эксмо-АСТ": "Компания "Республика" с начала коронакризиса и последовавшего за ним критического падения продаж, а также полной остановки работы магазинов более чем на два месяца, открыто сообщала партнерам из "Эксмо-АСТ" о своих проблемах и призывала их к переговорам для нахождения компромиссного решения, которое бы позволило обеим сторонам пережить этот сложный период и продолжить многолетнее плодотворное сотрудничество".

"Республика" продолжала переговоры о дисконтировании долга, рассрочки выплаты долга, а также возврате ранее поставленного товара, что позволило бы значительно снизить задолженность, вплоть до 18 августа, при этом последние их письма остались проигнорированными после подачи группой первых исков в конце июля, утверждают там. "Таким образом из переговоров вышла группа "Эксмо-АСТ", тогда как "Республика" до последнего сохраняла надежду на нахождение компромисса",- заявляют в "Республике".

"Хотим обратить внимание партнеров из "Эксмо-АСТ", что мы и сейчас открыты к диалогу и поиску компромиссного решения",- подчеркнули там.

"Республика" уходит в онлайн

Накануне сеть магазинов "Республика" сообщила, что откажется от собственных магазинов в пользу сети, функционирующей по лицензионному договору, а сама будет работать как интернет-магазин.

"Такое решение, по мнению руководства компании, позволит сохранить бренд на книжном рынке", - заявили в компании. Под лицензионное управление, как ожидается, перейдут все уже существующие магазины сети. Сейчас уже восемь магазинов в Москве и один в Екатеринбурге уже перешли под лицензионное управление. Несколько собственных магазинов пока работают. Кроме того, поступили предложения об открытии под брендом "Республика" магазинов и в других регионах. Магазины в Москве продолжат работать и как пункты самовывоза интернет-магазина "Республика".

Сеть книжных магазинов "Республика" основана в мае 2006 года, имела несколько несколько десятков книжных магазинов в крупных городах России, большинство – в Москве. 16 ноября "Республика" подала в Арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве из-за невозможности продолжить работу в условиях пандемии коронавируса. О проблемах сети с поставщиками стало известно летом этого года. На данный момент общий долг компании перед издательством "Эксмо" составляет порядка 150 млн рублей, 40% от этой суммы приходится на книги, реализованные до периода самоизоляции и закрытия книжных магазинов. Долг сети "Республика" перед издательством АСТ составляет 50 млн рублей, уточнили в издательской группе.