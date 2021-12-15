ПХГ центра России начали активный отбор газа

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Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Подземные хранилища газа центральной части России начинают активный отбор газа, его пик ожидается через месяц, сообщил журналистам гендиректор "Газпром трансгаз Москва" Александр Бабаков.

В условиях глобального дефицита газа данные о работе хранилищ являются одним из важнейших индикаторов газового рынка. Данные о запасах в европейских ПХГ ассоциация Gas Infrastructure Europe публикует ежедневно. Информация о запасах в российских хранилищах раскрывается эпизодически и фрагментарно. После сезона рекордного отбора зимой 2020/2021 годов "Газпром" сконцентрировался на закачке газа в российские ПХГ, что сократило его возможности поставлять дополнительный газ в Европу.

Бабаков заявил: "Подземные хранилища газа только-только выходят на свой активный отбор и максимальный, пиковый отбор - это, как правило, середина января - конец января".

"Газпром трансгаз Москва" отвечает за поставки газа потребителям 14 регионов - Москвы, Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Московской, Орловской, Рязанской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей.

В зоне ответственности "Газпром трансгаз Москва" потребление газа в 2021 году как ожидается, вырастет на 12% - до 85-86 млрд куб. м; в том числе в Московском регионе (Москва и область) - на 15-17% - до порядка 45 млрд куб. м. Рост спроса Бабаков связал прежде всего с восстановлением экономики ("в основном - это производственные предприятия, "комбыт" - это большая, но не основная составляющая").

"Дефицита газа мы не испытываем и не предвидим. Запас газа в системе, который мы одномоментно можем подать нашим потребителям в зоне нашей ответственности составляет порядка 800 млн куб. м, и он не будет меньше, а только больше", - добавил газовик.

Гендиректор "трансгаза" отметил, что в этом году отопительный сезон начался раньше обычного: "Наступила зима, включены в работу (объекты - ИФ) теплоснабжения регионов. И отопительный сезон в этом году начался намного раньше. Как правило, это десятые числа октября, в этом году (в частности по московскому региону) это сентябрь".

Всего в 2021 году транспортировка по сетям газотранспортной компании ожидается на уровне 165-167 млрд куб. м; исторический интервал колебаний этого показателя составляет 150-180 млрд куб. м.