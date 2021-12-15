Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

ПХГ центра России начали активный отбор газа

ПХГ центра России начали активный отбор газа
Фото: АР/ТАСС

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Подземные хранилища газа центральной части России начинают активный отбор газа, его пик ожидается через месяц, сообщил журналистам гендиректор "Газпром трансгаз Москва" Александр Бабаков.

В условиях глобального дефицита газа данные о работе хранилищ являются одним из важнейших индикаторов газового рынка. Данные о запасах в европейских ПХГ ассоциация Gas Infrastructure Europe публикует ежедневно. Информация о запасах в российских хранилищах раскрывается эпизодически и фрагментарно. После сезона рекордного отбора зимой 2020/2021 годов "Газпром" сконцентрировался на закачке газа в российские ПХГ, что сократило его возможности поставлять дополнительный газ в Европу.

Бабаков заявил: "Подземные хранилища газа только-только выходят на свой активный отбор и максимальный, пиковый отбор - это, как правило, середина января - конец января".

"Газпром трансгаз Москва" отвечает за поставки газа потребителям 14 регионов - Москвы, Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Московской, Орловской, Рязанской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей.

В зоне ответственности "Газпром трансгаз Москва" потребление газа в 2021 году как ожидается, вырастет на 12% - до 85-86 млрд куб. м; в том числе в Московском регионе (Москва и область) - на 15-17% - до порядка 45 млрд куб. м. Рост спроса Бабаков связал прежде всего с восстановлением экономики ("в основном - это производственные предприятия, "комбыт" - это большая, но не основная составляющая").

"Дефицита газа мы не испытываем и не предвидим. Запас газа в системе, который мы одномоментно можем подать нашим потребителям в зоне нашей ответственности составляет порядка 800 млн куб. м, и он не будет меньше, а только больше", - добавил газовик.

Гендиректор "трансгаза" отметил, что в этом году отопительный сезон начался раньше обычного: "Наступила зима, включены в работу (объекты - ИФ) теплоснабжения регионов. И отопительный сезон в этом году начался намного раньше. Как правило, это десятые числа октября, в этом году (в частности по московскому региону) это сентябрь".

Всего в 2021 году транспортировка по сетям газотранспортной компании ожидается на уровне 165-167 млрд куб. м; исторический интервал колебаний этого показателя составляет 150-180 млрд куб. м.

Газпром Газпром трансгаз Москва Александр Бабаков.

Новости по теме

Новости

Цена газа в Европе достигла $1550/тыс. куб. м на фоне слабой ветрогенерации

В "Роснано" потребовали признать недействительными кредитные договоры с тремя банками

В "Роснано" потребовали признать недействительными кредитные договоры с тремя банками

В Минэнерго сообщили о новых желающих экспортировать из РФ природный газ по трубе

Рынок акций РФ завершил торги в плюсе после утреннего обвала к уровням февраля

Совет директоров "Русала" не принял решения по дивидендам за 9 месяцев

Мосбиржа обсудит с рынком меры для поддержки ликвидности в утреннюю сессию

Мосбиржа обсудит с рынком меры для поддержки ликвидности в утреннюю сессию

ЕК предложила отказаться от долгосрочных контрактов по газу после 2049 года

ЕК предложила отказаться от долгосрочных контрактов по газу после 2049 года
Пандемия коронавируса

Мэрия Москвы выделила еще 10,3 млрд рублей на лечение COVID-19

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });