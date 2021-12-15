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Поставки "Газпрома" на рынок РФ в начале декабря почти сравнялись с прошлогодними

При этом погода текущей зимой намного мягче

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Поставки газа "Газпрома" на рынок России в начале декабря 2021 года почти сравнялись со значениями тех же дней 2020-го, при том, что погода в этом году намного мягче.

По данным "Системного оператора ЕЭС России", средняя температура воздуха в России на 3,6 градуса выше, чем в начале декабря 2020 года.

Как следует из сообщения компании, среднесуточные поставки "Газпрома" на рынок РФ в начале декабря 2021 года составляют расчётно 1,045 млрд куб. м в сутки после 1,058 млрд куб. м в сутки годом ранее. "С 1 января по 15 декабря 2021 года поставки из газотранспортной системы на внутренний рынок компания нарастила на 14,5% (на 30,2 млрд куб. м)" - говорится в сообщении ПАО.

С 1 января по 15 декабря 2021 года "Газпром", по предварительным данным, добыл 490,4 млрд куб. м газа. Это на 14,2% (на 61,1 млрд куб. м) больше, чем в прошлом году.

Экспорт в страны дальнего зарубежья "Газпром" увеличил до 178,1 млрд куб. м, что на 4,8% (на 8,2 млрд куб. м) больше, чем за тот же период 2020 года. "Газпром" продолжает закачку собственного газа в пять европейских подземных хранилищ.

"Газпром" также отмечает: "Запасы газа в украинских ПХГ опустились до 15,34 млрд куб. м. Это ниже показателя прошлого года на 39,2% (на 9,9 млрд куб. м) и практически соответствует уровню на начало закачки в этом году (15,29 млрд куб. м). Таким образом, из хранилищ Украины поднят уже почти весь газ, закачанный при подготовке к зиме".

Газпром

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