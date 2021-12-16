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Минпромторг заявил, что новых соглашений о сдерживании цен на продукты не потребуется

Минпромторг заявил, что новых соглашений о сдерживании цен на продукты не потребуется
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Цены на продовольственные товары в РФ сейчас сбалансированы и новых соглашений о сдерживании цен, аналогичных работавшим в этом году по сахару и подсолнечному маслу, не потребуется. Об этом заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов на пресс-конференции в четверг.

"Мы считаем, что сегодня рынки весьма и весьма сбалансированы. И нам удалось: понятно, что инфляция выше по продовольственной группе, чем она была в прошлые годы, но значительно ниже, чем она могла бы быть, если бы не было этой работы совместной", - сказал он.

По его словам, существующая система взаимодействия участников отрасли с государством и между собой позволяет не прибегать к соглашениям о сдерживании цен (были введены в конце прошлого года в отношении сахара и подсолнечного масла, фиксировали предельные оптовые и розничные цены на эти продукты и действовали, соответственно, до июня и октября этого года).

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"Вопрос продления соглашения по снижению и поддержанию цен на сахар и масло подсолнечное и принятие подобных соглашений по другим позициям сейчас не обсуждается", - заверил Евтухов.

"Мы считаем, что в будущем без заключения подобных соглашений необходимо использовать рыночные методы и своевременно проводить работу по отдельным группам товаров с применением различных механизмов для балансировки продовольствия", - подчеркнул он.

Замглавы Минпромторга напомнил, что у государства есть механизм установления предельных цен на социально значимые товары – если в течение 60 дней рост цен составляет 10% и более, то цены могут быть заморожены на срок не более 90 дней. "Ни разу этот механизм не применялся, потому что все понимают... мы можем просто разбалансировать рынок этих продуктов: они могут стать более худшего качества, по ним может возникнуть дефицит, предприниматели будут уходить в производство других товаров", - предупредил он.

Минпромторг

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