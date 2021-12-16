"Газпром" не стал бронировать мощности газопровода "Ямал-Европа" на пятницу

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - "Газпром" не стал бронировать мощности польского участка магистрального газопровода "Ямал-Европа" на пятницу, свидетельствуют итоги аукциона на платформе бронирования GSA Platform.

Концерн не стал бронировать мощности газопровода на месячной основе и пока что использовал его на основе ежедневного бронирования. В декабре "Газпром" заказывал мощности по прокачке по "Ямалу-Европе" в объеме 31 млн куб. м в сутки при предложенных 89 млн куб. м.