В "ВТБ Лизинге" допустили, что падение авторынка в I кв. 2022 г. разгонится до 50%

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Двузначные темпы падения продаж на российском авторынке могут существенно увеличиться в начале 2022 года, считает глава "ВТБ Лизинга" (лизинговая "дочка" ВТБ), председатель совета НП "Лизинговый союз" при Торгово-промышленной палате РФ Дмитрий Ивантер.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), из-за дефицита чипов и перебоев в логистике рынок легковых автомобилей и LCV в РФ падает с середины года. За июль-ноябрь продажи легковых автомобилей и LCV в РФ составили 617,92 тыс. шт., что на 17,1% меньше июля-ноября 2020 г. В третьем квартале падение год к году разогналось с -6,5% в июле до -22,6% в сентябре. Его двузначные темпы сохранились и в октябре-ноябре (-18,1% и -20,4% соответственно).

"Объемы поставок машин на рынок в следующем году будут ниже, чем в этом. При планировании своих объемов мы встречались с автопроизводителями: они перестали планировать объемы производства на год. У них есть планы на квартал и приблизительные планы на следующий квартал. На первый квартал 2022 года планируется машин к продаже в России на 40% меньше, чем в I квартале 2021 года. Сейчас, с учетом корректировок планов некоторых игроков, может быть, уже можно даже говорить о том, что на 50% меньше. Это результат проведенных нами опросов автопроизводителей, на которых приходится точно не меньше 80% рынка", - заявил Ивантер журналистам.

Он сообщил, что в настоящее время российские автопроизводители обсуждают с лизинговыми компаниями объемы поставок в 2022 году спецтехники в рамках 811-го постановления правительства. В частности, ВТБЛ подал заявку на участие в программе по этому постановлению и ждёт реестра с установленными лимитами по каждой лизинговой компании, которая прошла отбор на участие в ней. Подать документы на участие в программе лизинга колесного транспорта по 649-му постановлению компания сможет с 1 января следующего года.

Ивантер отметил, что на падающем авторынке "можно ждать активной интервенции китайских автопроизводителей в Россию".

"У них у единственных почему-то никаких проблем с дефицитом полупроводников нет. Я разговаривал с акционером одной из крупных инфраструктурных компаний, которая строит железные дороги и мосты. Они говорят: на все марки тяжелой техники, которую они традиционно брали - Volvo, Mercedes и далее по списку - срок ожидания до 2023 года. Им ждать нельзя - нужно строить. То есть, раньше они работали только с китайскими грузовиками, а сейчас будет китайское всё - и спецтехника, и экскаваторы. Те, кто раньше говорил, что будет брать только Caterpillar, сейчас берут все, что есть в наличии из импортируемого - а есть только китайское", - сказал глава "ВТБ Лизинга".