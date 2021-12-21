"Яндекс" закрыл вторую часть сделки с Uber по реструктуризации СП

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - "Яндекс" и Uber Technologies закрыли вторую часть сделки по реструктуризации совместного предприятия MLU B.V., сообщила российская компания.

В результате "Яндекс" стал единственным владельцем "Яндекс.Доставки" и фудтех-активов СП - "Яндекс.Еды" и "Яндекс.Лавки".

Первая часть сделка была закрыта в сентябре 2021 года, в результате чего "Яндекс" получил 100% направления беспилотников и нарастил долю в самом MLU до 71%.

Общая сумма сделки составила $1 млрд, из них $800 млн "Яндекс" выплатил еще в сентябре.

"Яндекс" и Uber развивают объединенную компанию с 2018 года. В августе 2021 года партнеры объявили о реструктуризации СП, состоящей из двух этапов. Первая часть сделки была завершена в III квартале, в результате чего "Яндекс" нарастил долю в MLU до 68,3%, выкупив у американского партнера 4,5% капитала. Также компания полностью консолидировала второе СП с Uber - беспилотный бизнес Yandex SDG - через приобретение 18,2% у партнера.

При закрытии финальной части сделки "Яндекс" стал владельцем 71% MLU, следует из сообщения компании.

После закрытия сделки "Яндекс" и Uber продолжат совместно развивать направления такси, каршеринга и аренды самокатов. При этом условия сделки предполагают, что "Яндекс" до сентября 2023 года получает право приобретения оставшихся 29% Uber в СП за $1,8-2 млрд.