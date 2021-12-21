Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

"Яндекс" закрыл вторую часть сделки с Uber по реструктуризации СП

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - "Яндекс" и Uber Technologies закрыли вторую часть сделки по реструктуризации совместного предприятия MLU B.V., сообщила российская компания.

В результате "Яндекс" стал единственным владельцем "Яндекс.Доставки" и фудтех-активов СП - "Яндекс.Еды" и "Яндекс.Лавки".

Первая часть сделка была закрыта в сентябре 2021 года, в результате чего "Яндекс" получил 100% направления беспилотников и нарастил долю в самом MLU до 71%.

Общая сумма сделки составила $1 млрд, из них $800 млн "Яндекс" выплатил еще в сентябре.

"Яндекс" и Uber развивают объединенную компанию с 2018 года. В августе 2021 года партнеры объявили о реструктуризации СП, состоящей из двух этапов. Первая часть сделки была завершена в III квартале, в результате чего "Яндекс" нарастил долю в MLU до 68,3%, выкупив у американского партнера 4,5% капитала. Также компания полностью консолидировала второе СП с Uber - беспилотный бизнес Yandex SDG - через приобретение 18,2% у партнера.

При закрытии финальной части сделки "Яндекс" стал владельцем 71% MLU, следует из сообщения компании.

После закрытия сделки "Яндекс" и Uber продолжат совместно развивать направления такси, каршеринга и аренды самокатов. При этом условия сделки предполагают, что "Яндекс" до сентября 2023 года получает право приобретения оставшихся 29% Uber в СП за $1,8-2 млрд.

Uber Яндекс

Новости по теме

Новости

Газ в Европе подорожал до $1900/тыс. куб. м, достигнув нового рекорда

Газ в Европе подорожал до $1900/тыс. куб. м, достигнув нового рекорда

Песков заявил, что остановка подачи газа через "Ямал-Европу" не связана с "СП 2"

Песков заявил, что остановка подачи газа через "Ямал-Европу" не связана с "СП 2"

Совет директоров "Роснефти" одобрил стратегию до 2030 года

Совет директоров "Роснефти" одобрил стратегию до 2030 года

В Сбербанке допустили рост ставок по ипотеке до двухзначных в 2022 году

Газ в Европе подорожал до $1800 за тыс. куб. м. на развороте "Ямала-Европы"

Железная дорога проехала на зеленый

Железная дорога проехала на зеленый

Переработчики подсолнечника в РФ резко снизили закупочные цены

Цена на нефть ускорила снижение на фоне новых ограничений из-за "омикрона"

Цена на нефть ускорила снижение на фоне новых ограничений из-за "омикрона"

Молдавия перечислила "Газпрому" аванс за декабрь

Молдавия перечислила "Газпрому" аванс за декабрь

ЦБ предложил ограничить сумму вклада для малообеспеченных планкой 100 тыс. руб.

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });