Uber и "Яндекс" договорились о компенсации за срыв сроков реструктуризации СП

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - "Яндекс" и Uber Technologies заложили в соглашение о реструктуризации их совместного предприятия в сфере заказа такси и еды MLU B.V. механизм компенсации на случай срыва сроков. Соглашение было подписано в августе 2021 года.

"Яндекс" и Uber развивают объединенную компанию с 2018 года. В августе 2021 года они договорились о реструктуризации СП в два этапа. Первая часть сделки была завершена в III квартале, в результате чего "Яндекс" нарастил долю в MLU до 68,3%, выкупив у американского партнера 4,5% капитала. Также компания полностью консолидировала второе СП с Uber - беспилотный бизнес Yandex SDG - через приобретение 18,2% у партнера.

Финальный этап подразумевает выкуп у партнера косвенной 33,5%-ной доли в "Яндекс.Еде", "Яндекс.Лавке" и "Яндекс.Доставке" и их полную консолидацию "Яндексом".

Сделка должна быть закрыта до конца IV квартала 2021 года с возможностью продления на 30 дней, говорится в отчетности Uber.

Если же в установленные сроки этого не произойдет, Uber дополнительно передаст "Яндексу" 6,7% MLU, сказано в документе. В случае реализации этого сценария "Яндекс" станет владельцем 75% MLU.

В отчете Uber не говорится, что предусматривает соглашение в случае, если сроки закрытия сделки будут сорваны по вине российской стороны. "Яндекс" также не раскрывал никакой информации на этот счет и от комментариев по запросу "Интерфакса" отказался.

Общая сумма сделки составит $1 млрд. В течение III квартала "Яндекс" уже выплатил Uber около $800 млн, оставшиеся $200 млн будут выплачены при закрытии сделки, говорится в отчете американской компании.

Из документа следует, что за 4,5% СП "Яндекс" выплатил Uber $276 млн. Исходя из этого, все СП можно оценить в $6,13 млрд.

После закрытия сделки "Яндекс" и Uber продолжат совместно развивать направления такси, каршеринга и аренды самокатов. При этом условия сделки предполагают, что "Яндекс" до сентября 2023 года получает право приобретения оставшихся 29% Uber в СП за $1,8-2 млрд.