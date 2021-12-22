Прирост запасов нефти РФ в 2020 году стал рекордным за 10 лет

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Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Прирост запасов нефти РФ в 2020 году стал рекордным за последнее десятилетие в связи увеличением объемов геологоразведочных работ, следует из данных государственного доклада "О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов РФ в 2020 году", подготовленного Минприроды.

"В 2020 году превышение прироста запасов нефти категорий А+В1+С1 за счет разведки и переоценки над объемом добычи (восполнение добычи) составило почти 70%; это связано с резким спадом добычи и значительным приростом за счет разведки. В 2019 году превышение прироста над добычей составило 14%. Минимальный прирост запасов за последнее десятилетие отмечался в 2017 году, когда он компенсировал их убыль только на 3%", - говорится в документе.

Основной прирост запасов нефти в 2020 году в России произошел за счет открытия уникального по запасам Западно-Иркинского месторождения (Красноярский край), а также за счет доразведки ранее открытых месторождений в ХМАО-Югра, ЯНАО, Красноярском крае, Оренбургской области и других субъектах.

"В целом с учетом всех причин (разведки, переоценки, добычи и потерь при добыче) за 2020 год извлекаемые запасы нефти категорий А+В1+С1 увеличились на 324 млн т, категорий В2+С2 - на 288,9 млн т; в 2019 году увеличение запасов категорий А+В1+С1 и В2+С2 составило 74,4 млн т и 883,8 млн т соответственно", - подчеркивается в докладе.

В 2019 и 2020 годы впервые за последнее десятилетие добыча конденсата не была компенсирована приростами за счет разведки и переоценки. Суммарно за 2020 год извлекаемые запасы конденсата, по предварительным данным, снизились: категорий А+В1+С1 - на 89,1 млн т, категорий В2+С2 - на 37,8 млн т. За 2019 г. запасы категорий А+В1+С1 увеличились на 39 млн т, категорий В2+С2 - на 41 млн т.

Потенциал наращивания запасов жидких углеводородов России значителен, подчеркивает Минприроды. Перспективные ресурсы нефти категории D0 оцениваются в 14,45 млрд т, конденсата - 1,97 млрд т. В промышленные категории по результатам геологоразведочных работ переводится, как правило, четверть из них. Еще более существенны прогнозные ресурсы нефти и конденсата категорий D1+D2, подтверждаемость которых значительно ниже, они оцениваются в 41,4 млрд т и 11,2 млрд т соответственно.

Около 40% перспективных и почти половина прогнозных ресурсов нефти сконцентрированы в пределах Западно-Сибирской нефтегазовой провинции (НГП), большей частью - на территории ХМАО-Югра и ЯНАО. Здесь же локализовано две трети ресурсов конденсата, из них более половины - в газоконденсатных месторождениях ЯНАО.

Новые открытия нефти и конденсата вероятны в пределах Лено-Тунгусской НГП - на территории Красноярского края, республики Саха (Якутия) и Иркутской области, в Тимано-Печорской НГП - на территории республики Коми и Ненецкого АО. Значителен потенциал у континентального шельфа. Крупные ресурсы жидких углеводородов учтены в пределах акваторий Каспийского, Карского, Черного, Баренцева, Печорского, Чукотского, Восточно-Сибирского и моря Лаптевых.