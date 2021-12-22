В Кремле призвали не политизировать сертификацию Германией проекта "Северный поток 2"

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - В Кремле призвали не политизировать процесс сертификации Германией проекта "Северный поток 2" и набраться терпения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК) отметил, что о политизации говорят многие страны, но не Берлин. Как раз Германия называет это исключительно коммерческим проектом.

"И то, что сейчас происходит, это процесс сертификации со стороны регулятора. Никоим образом его не нужно политизировать, не нужно усматривать здесь какие-то заковырки. Здесь нужно набраться терпения", - сказал Песков.

Он подчеркнул, что достаточно спокойно и последовательно выполнять требования регулятора. "Будем надеяться, что, как только регулятор свою работу закончит, проект будет сертифицирован. Мы на это надеемся", - добавил Песков.