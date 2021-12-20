"Роснано" погасило купон по облигациям без госгарантии на 110,6 млн рублей

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил и перевел выплату по 7-му купону облигаций "Роснано" серии БО-002Р-04 на сумму 110,565 млн рублей, сообщается на сайте НРД.

Облигации со сроком обращения четрые года на 6,5 млрд рублей были размещены в марте 2020 года по ставке 8,75% годовых. В декабре 2020 года по выпуску прошла оферта, по результатам которой компания "Роснано" выкупила бумаги на 1 млрд 188,798 млн рублей. После оферты ставка купона до погашения установлена на уровне 6,75% годовых.

Купонная выплата по выпуску стала уже четвертым подтверждением исполнения обязательств "Роснано" по выплате облигационного долга. 1 декабря компания выплатила последний купон и погасила выпуск бондов на 4,5 млрд рублей, 14 декабря "Роснано" выплатила второй купонный доход по облигациям серии БО-002Р-05 на 185,13 млн рублей, 17 декабря выплатила 12-й купон по классическим облигациям 7-й серии с госгарантией номинала на сумму 572,2 млн рублей.

В ноябре "Роснано" объявила о переговорах с держателями своих долговых обязательств о возможной реструктуризации, после чего пристальное внимание переключилось на ближайшие выплаты компании по облигациям. Сама компания прокомментировала последние выплаты следующим образом: "В настоящее время компания продолжает совместно с банковскими структурами работать над решением для урегулирования вопроса исторически накопленных долговых обязательств".

Совокупный облигационный долг "Роснано" составляет на текущий момент 67,08 млрд рублей.

Сейчас в обращении находятся пять выпусков биржевых облигаций "Роснано" на 35,68 млрд рублей и три выпуска классических облигаций на 31,4 млрд рублей. Все выпуски классических облигаций обеспечены госгарантией.

Выпуск классических облигаций 6-й серии на 9 млрд рублей гасится в октябре 2022 года, 7-й серии на 9 млрд рублей - в декабре 2022 года. Выпуск на 12 млрд рублей серии БО-002Р-03 без госгарантии должен быть погашен в октябре 2022 года. Сроки погашения остальных бумаг приходятся на 2023-2028 гг.

До нового года "Роснано" предстоит выплатить 27 декабря купон еще по одному выпуску облигаций на сумму 230,6 млн рублей.