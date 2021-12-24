"АвтоВАЗ" объявил рабочими предновогодние выходные для двух линий в Тольятти

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Руководство "АвтоВАЗа" выпустило приказ о работе 25 декабря для производственной линии №3 (СКП, выпуск Lada Niva Legend) и 25 и 26 декабря для производственной линии №1 (B0, модели Lada Largus и X-ray, Renault Sandero и Logan), сообщил "Интерфаксу" глава профсоюза предприятия Сергей Зайцев.

"25 декабря будут организованы 8-часовая и 12-часовая дневные смены для производства автомобилей на платформах СКП и B0, соответственно. Вместе с тем, 26 декабря будет организована 10-часовая смена для производства на платформе B0", - сказал он.

Для этих сборочных производств рабочими выходными стали 4 и 11 декабря, а также 18 декабря для выпуска Lada Niva Legend и 19 декабря для Lada Largus и X-ray, Renault Sandero и Logan.

"АвтоВАЗ" с весны вынужден вводить временные простои на производстве. Компания пытается нагнать приостановки 6-дневными рабочими неделями, но и их приходилось отменять из-за дефицита автокомпонентов.

"АвтоВАЗ" выпускает автомобили Lada и Renault. Производственные площади компании находятся в Тольятти и Ижевске. Владелец 100% российского автопроизводителя - нидерландская Alliance Rostec Auto B.V. - СП "Ростеха" (32%) и Renault Group (68%).