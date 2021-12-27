Производство сахара в РФ на 8% превысило показатели прошлого года

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Производство сахара в РФ к концу этого года превышает показатели за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Минсельхоз со ссылкой на данные Союзроссахара, к настоящему времени переработано почти 35,1 млн тонн сахарной свеклы, что на 21,3% больше, чем год назад. Производство сахара достигло 5,007 млн тонн (на 8,3% больше).

Урожай сахарной свеклы, по предварительным данным Росстата, составил 38,7 млн тонн против 33,9 млн тонн в 2020 году.

На фоне сокращения производства сахара в прошлом году, РФ в этом году была вынуждена увеличить ввоз сахара-сырца. По данным ФТС, на которые ссылается Минсельхоз, к 19 декабря импорт сырца вырос до 8,3 тыс. тонн с 6,8 тыс. тонн годом ранее. В то же время ввоз белого сахара за 10 месяцев этого года составил 126 тыс. тонн против 137,8 тыс. тонн за аналогичный период прошлого года.

Экспорт сахара за этот период снизился почти до 350 тыс. тонн. Годом ранее он превышал 1 млн тонн. Основными покупателями являются Казахстан, Украина, Киргизия, Таджикистан, Армения.

Минсельхоз также сообщил, что на 22 декабря цены производителей составили 45,2 рубля за 1 кг белого свекловичного сахара, увеличившись за неделю на 0,9%.