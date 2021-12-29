ФАС сообщила о добровольном снижении ритейлерами наценок

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Крупные ритейлеры в РФ с августа (начала проверок Федеральной антимонопольной службы) снизили наценки на социально значимые товары в среднем с 22% до 14%.

"По федеральным торговым сетям надбавки снизились в среднем с 22% до 14% сейчас. Это очень значимо, но это касается социально значимых продуктов питания", - сообщил руководитель ФАС Максим Шаскольский в интервью RTVI.

Действия сетей были добровольными, подчеркнул он, и вводить ограничение наценок ведомство не планирует. "Мы никаких вот ограничений, никаких запретов не вводили и не собираемся, никто никаких мер принудительных в отношении надбавок не вводил", - сказал Шаскольский.

В августе ФАС сообщила, что проводит антикартельные проверки крупнейших торговых сетей РФ. Внеплановые проверки проходили в "Пятерочке", "Перекрестке", "Карусели" (X5 Retail Group), "Ленте" и "Магните". Поводом стали обращения граждан о росте цен. В случае антиконкурентного сговора компаниям может грозить оборотный штраф до 15% от годовой выручки, предупреждала ФАС (оборот проверяемых организаций по итогам 2020 года превышает 4 трлн рублей).

Сговора и согласованных действий сетей в ходе проверок ФАС не выявила, сообщил руководитель ведомства. "Именно сговора какого-то, согласованных действий мы не нашли, но есть тенденция снижения надбавок в федеральных сетях, это очень важно, на социально значимые продовольственные товары. Безусловно, часть издержек может быть переложена на иные товары, но это товары все-таки менее высокого спроса, поэтому это может быть менее заметно для большого количества потребителей", - отметил он.

Однако в ходе проверок были выявлены нарушения, напомнил Шаскольский. ФАС установила, что в тех муниципальных образованиях, где торговая сеть занимает доминирующее положение, допускается завышение наценок на отдельные продовольственные товары. "Мы это обнаружили и дали предостережение в отношении торговых сетей, они исправили, то есть это все привело к снижению надбавок", - отметил глава ФАС.

Он также сообщил, что проверки торговых сетей продолжаются.

При этом ФАС проверяла не только ритейлеров, но и производителей. "Во время проверки производителей мы выявляли отдельные нарушения. Хотя надо признать, что рынки, как правило, конкурентные: у нас сотни, тысячи производителей тех или иных продовольственных товаров, поэтому там нарушения очень редко выявляются", - сказал Шаскольский.

В целом в отношениях между ритейлерами и поставщиками есть "отклонения" от закона о торговле - в частности, нарушается требование о максимально допустимом размере ретро-бонуса, которые ритейлеры берут с поставщиков за объем поставок (5% от объема поставок).

"По нашей информации, эти платежи выше, платежи превышают 5%. Кроме того, существуют отдельные виды платежей в сторону третьих лиц за продвижение, размещение товаров и прочие нарушения, большое количество штрафов. Ведь договор содержит, безусловно, штраф, но штраф должен быть направлен на соблюдение сторонами условий договора, а не для того, чтобы дополнительно формировать какую-то маржу со стороны торговых сетей", - подчеркнул глава ФАС.